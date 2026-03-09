Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de marzo

Live Blog Post

El dólar se sostiene arriba de los $1.400 y el carry trade comienza a perder atractivo

DOLLAR 1200

El dólar oficial se sostiene firme arriba de los $1.400, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade en el mercado local. Así, el tipo de cambio mayorista avanzó el viernes y cerró a $1436,18 para la venta.

Con estos valores, el dólar todavía se ubica a una distancia significativa del techo de la banda cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.617,5, lo que implica un margen de alrededor del 14,2%.

Lee la nota completa