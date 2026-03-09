SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de marzo 2026 - 09:14

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 9 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.416 este lunes en Argentina, mientras la divisa estadounidense crece en el mundo en medio de la guerra en Medio Oriente. El blue opera a niveles similares, en $1.415.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán provocó una fuerte suba del petróleo —supera los u$s100 por barril—, lo que desestabilizó los mercados globales. De hecho, las bolsas asiáticas se desplomaron hasta 6%, mientras que Wall Street ya anticipa caídas.

Por otro lado, se desarrollará el Argentina Week en Estados Unidos, un evento clave que incluirá encuentros con bancos, fondos de inversión y grandes empresas con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país.

El dólar se sostiene arriba de los $1.400 y el carry trade comienza a perder atractivo

DOLLAR 1200

El dólar oficial se sostiene firme arriba de los $1.400, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade en el mercado local. Así, el tipo de cambio mayorista avanzó el viernes y cerró a $1436,18 para la venta.

Con estos valores, el dólar todavía se ubica a una distancia significativa del techo de la banda cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.617,5, lo que implica un margen de alrededor del 14,2%.

La guerra en Medio Oriente desató una fuerte venta de los bonos globales y se dispararon las tasas

Los mercados de bonos en todo el mundo registraron fuertes caídas este lunes, en un contexto de creciente tensión geopolítica en Medio Oriente que disparó los precios del petróleo y reavivó los temores inflacionarios.

La venta masiva de deuda soberana provocó un salto generalizado en los rendimientos, a medida que los inversores comenzaron a descontar que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas altas durante más tiempo —o incluso volver a subirlas— si el shock energético se prolonga.

Lunes rojo en los mercados: las bolsas de Asia se desplomaron hasta 6% y Wall Street anticipa fuertes caídas

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero. La bolsa de Tokio cayó 5,2% mientras suben con fuerza el petróleo y la volatilidad, en medio de la incertidumbre global provocada por la guerra en Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 se llegó a desplomar 6,59% en la apertura, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el riesgo de una escalada del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial aunque morigeró la caída al cierre en -5,2%. Por su parte, el índice KOSPI de Seúl retrocedió 6%.

