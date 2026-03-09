Bitcoin cae a u$s67.000, mientras el precio del petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El conflicto bélico provocó incertidumbre con respecto a los índices de inflación y perspectiva de tasas de interés en Estados Unidos.

El precio de la principal criptodivisa, hoy.

El mercado de criptomonedas vuelve a operar a la baja, luego de que un aumento en los precios del petróleo, consecuencia del conflicto en Medio Oriente, haya nublado las perspectivas de la inflación y las tasas de interés. En ese sentido, Bitcoin (BTC) resiste y crece apenas 0,2% hasta los u$s67.700, según Binance.

El resto del mercado opera de forma similar. Ethereum (ETH) gana 2% hasta u$s1.996, mientras que las altcoins operan dentro de una tendencia mixta.

Embed La cautela domina el mercado por el conflicto en Medio Oriente El precio de la principal criptodivisa vuelve a desplomarse por el conflicto bélico en Medio Oriente, tras el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel sobre Irán, el cual eliminó a su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Sin embargo, mientras la tensión global persista, los activos de riesgo como Bitcoin están en peligro de sufrir en volatilidad.

En paralelo, la disputa por el petróleo y el control del Estrecho de Ormuz —maneja aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo— hicieron que los precios del crudo se disparen desde que comenzó la escalada, subiendo más del 16% en lo que va de semana y cotizando a más de u$s100.

Esto impactó directamente en las perspectivas de inflación y tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), que se vieron afectadas. En ese sentido, el dólar salió ganador de estas últimas sesiones, mientras que los activos de riesgo sufrieron de la presión del mercado.

Una sesión positiva en Wall Street había impulsado el interés por el riesgo en la jornada del jueves, mientras que una medida de compra de oportunidades también ayudó a Bitcoin a mantenerse sobre el nivel de u$s70.000.