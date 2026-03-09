El dólar se sostiene arriba de los $1.400 y el carry trade comienza a perder atractivo

La fortaleza global del dólar, la menor rentabilidad del carry trade y una oferta de divisas limitada antes de la cosecha gruesa presionan sobre el tipo de cambio, mientras el mercado anticipa mayor volatilidad en las próximas semanas.

El dólar oficial se sostiene firme arriba de los $1.400, en un contexto marcado por el fortalecimiento global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade en el mercado local. Así, el tipo de cambio mayorista avanzó el viernes y cerró a $1436,18 para la venta.

Con estos valores, el dólar todavía se ubica a una distancia significativa del techo de la banda cambiaria, que actualmente se encuentra en $1.617,5, lo que implica un margen de alrededor del 14,2%.

El movimiento se produce luego de varias semanas en las que el tipo de cambio se había mantenido por debajo de los $1.400, favorecido por un contexto internacional que impulsó a las monedas emergentes y por una mayor oferta de dólares en el mercado local.

Sin embargo, el escenario comenzó a modificarse en los últimos días. La escalada del conflicto en Medio Oriente fortaleció al dólar a nivel global y elevó la aversión al riesgo entre los inversores. El índice dólar —que mide el desempeño del billete verde frente a una canasta de seis monedas— subió 0,5% hasta las 99,26 unidades. De esta forma, acumula una apreciación cercana al 1,5% en la última semana y se encamina a registrar su mayor avance semanal desde noviembre de 2024.

Según los analistas, este cambio de tendencia internacional también se trasladó al mercado cambiario argentino. “El contexto internacional fue parte de la baja en los primeros meses del año. El dólar no bajó nominalmente solo en la Argentina, sino que es algo que se veía contra el euro, contra el peso chileno, contra el real o contra el peso colombiano. Pero si hay un cambio de tendencia del dólar a nivel mundial, obviamente también va a impactar acá”, explicó el analista financiero Christian Buteler.

dolar bcra intervencion reservas El BCRA continuó acumulando reservas

En el plano local también influyen otros factores. Por un lado, el reacomodamiento de las tasas en pesos redujo parte del atractivo del carry trade. Por otro, todavía no comenzó la liquidación de la cosecha gruesa, lo que mantiene acotada la oferta de divisas en el mercado.

En ese contexto, el Banco Central continuó comprando dólares en el mercado oficial. La entidad adquirió u$s124 millones en la última rueda, mientras que en la primera semana de marzo acumula un saldo positivo de u$s251 millones.

Sin embargo, las reservas internacionales registraron una caída de u$s383 millones y cerraron en u$s45.825 millones. La baja se explicó principalmente por la caída en las cotizaciones de activos —el oro retrocedió 1,4%, lo que implicó un ajuste cercano a u$s200 millones— y por pagos a organismos internacionales.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.479, mientras que el dólar MEP avanzó hasta $1.437.

El mercado acomodó las expectativas para el dólar

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, la mediana de las estimaciones ubica el tipo de cambio promedio de marzo en $1.429. Para abril, la proyección es de $1.452 y para mayo de $1.475. De cara a las próximas semanas, los analistas anticipan un escenario de mayor volatilidad cambiaria.

Para Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, el conflicto en Medio Oriente introduce un factor adicional de incertidumbre en los mercados globales. “Como se desconoce tanto la duración como la profundidad de las consecuencias, los inversores toman posiciones de mayor cautela”, explicó.

En ese contexto, agregó, suben las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el dólar se fortalece y los activos vinculados a economías emergentes tienden a perder atractivo. En paralelo, factores estacionales también pueden influir en la dinámica del mercado cambiario local. Marzo suele ser un mes con menor demanda de pesos, lo que podría presionar a la baja las tasas de interés.