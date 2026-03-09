Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán

La tensión en Medio Oriente continúa en aumento. El presidente de EEUU, Donald Trump, advirtió que los ataques contra Irán se intensificarán, en medio de un shock en los mercados globales por la disparada del barril de petróleo por encima de los 100 dólares.
Cae Bitcoin a u$s67.000, mientras el precio del petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente
El mercado de criptomonedas vuelve a operar a la baja, luego de que un aumento en los precios del petróleo, consecuencia del conflicto en Medio Oriente, haya nublado las perspectivas de la inflación y las tasas de interés. En ese sentido, Bitcoin (BTC) resiste y crece apenas 0,2% hasta los u$s67.700, según Binance.
