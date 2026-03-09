Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán

Live Blog Post

Acusan a Israel de utilizar armas de fósforo blanco en el Líbano

Guerra en Medio Oriente Israel ataque a Líbano Foto: FDI

La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a Israel de disparar ilegalmente municiones de fósforo blanco en la ciudad de Yohmor, en el sur del Líbano.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles”, dijo Ramzi Kaiss, investigador en Líbano de Human Rights Watch, informó The Guardian.

El fósforo blanco crea nubes de pentóxido de fósforo que reaccionan con la humedad del aire o de los pulmones para formar ácido fosfórico. Si bien no está clasificado como arma química en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), su uso contra seres humanos en un entorno civil se considera una violación del Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCCW).