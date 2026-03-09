SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
9 de marzo 2026 - 09:18

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí es el nuevo líder supremo de Irán

Irán eligió al hijo de Alí Jamenei como su nuevo líder supremo.

Bombardeos, amenazas militares y ataques en distintos puntos de la región marcan una jornada de alta tensión en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto entre EEUU, Israel e Irán en vivo.

El domingo, la Asamblea de Expertos de Irán eligió al hijo de Alí Jameneí, Mojtaba Hoseini, como nuevo líder supremo tras el asesinato de su padre.

Cae Bitcoin a u$s67.000, mientras el precio del petróleo se dispara por la guerra en Medio Oriente

bitcoin derrumbe caida

El mercado de criptomonedas vuelve a operar a la baja, luego de que un aumento en los precios del petróleo, consecuencia del conflicto en Medio Oriente, haya nublado las perspectivas de la inflación y las tasas de interés. En ese sentido, Bitcoin (BTC) resiste y crece apenas 0,2% hasta los u$s67.700, según Binance.

El G7 analiza liberar reservas de emergencia mientras asoma la sombra de la inflación global

petroleo

Estados Unidos y otros dos miembros del G7 impulsan el uso de hasta 400 millones de barriles de emergencia. La medida busca contener la escalada del crudo Brent, que llegó a tocar los u$s119. Dura advertencia del FMI.

Acusan a Israel de utilizar armas de fósforo blanco en el Líbano

Guerra en Medio Oriente Israel ataque a Líbano

La ONG Human Rights Watch (HRW) acusó a Israel de disparar ilegalmente municiones de fósforo blanco en la ciudad de Yohmor, en el sur del Líbano.

“El uso ilegal de fósforo blanco por parte del ejército israelí en zonas residenciales es extremadamente alarmante y tendrá graves consecuencias para los civiles”, dijo Ramzi Kaiss, investigador en Líbano de Human Rights Watch, informó The Guardian.

El fósforo blanco crea nubes de pentóxido de fósforo que reaccionan con la humedad del aire o de los pulmones para formar ácido fosfórico. Si bien no está clasificado como arma química en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ), su uso contra seres humanos en un entorno civil se considera una violación del Protocolo III de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCCW).

Canadá: atacan dos sinagogas

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó dos nuevos ataques a sinagogas durante el fin de semana, elevando a tres los templos blancos de tiroteos en la última semana.

La sinagoga Temple Emanu-El, ubicada en North York, fue objeto de un ataque a tiros días antes, sumando tres agresiones a recintos religiosos judíos en menos de una semana en áreas de Toronto. A raíz de estos episodios recientes, Carney calificó estos hechos como “ataques antisemitas criminales”.

Fuerte venta de bonos globales y se disparada de tasas

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas

La venta masiva de deuda soberana provocó un salto generalizado en los rendimientos, a medida que los inversores comenzaron a descontar que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener tasas altas durante más tiempo —o incluso volver a subirlas— si el shock energético se prolonga.

Guerra, petróleo, inflación, licitación y "Argentina Week": la agenda económica que seguirá la city esta semana

Por Giuliana Iglesias

En medio de un mayor riesgo financiero global por la guerra en Medio Oriente, el Gobierno enfrenta una semana marcada por una intensa agenda económica, con varios eventos que serán seguidos de cerca por el mercado. Por un lado, se desarrollará el Argentina Week en Estados Unidos, un evento clave que incluirá encuentros con bancos, fondos de inversión y grandes empresas con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país. En paralelo, el equipo económico seguirá de cerca dos hitos relevantes para el mercado local: la publicación del dato de inflación de febrero y una nueva licitación de deuda en pesos del Tesoro.

Lunes rojo en los mercados: las bolsas de Asia se desplomaron hasta 6% y Wall Street anticipa fuertes caídas

caida mercados bolsa japon crack 3

Los mercados internacionales arrancaron la semana con fuertes señales de pánico financiero. La bolsa de Tokio cayó 5,2% mientras suben con fuerza el petróleo y la volatilidad, en medio de la incertidumbre global provocada por la guerra en Medio Oriente.

El índice Nikkei 225 se llegó a desplomar 6,59% en la apertura, reflejando el nerviosismo de los inversores ante el riesgo de una escalada del conflicto y su impacto sobre el suministro energético mundial aunque morigeró la caída al cierre en -5,2%. Por su parte, el índice KOSPI de Seúl retrocedió 6%.

El petróleo supera los u$s100 por barril y crecen las alertas por el impacto de la guerra en Medio Oriente

petroleo suba mercados precio

Los precios del petróleo superaron este lunes los u$s100 por barril por primera vez en más de tres años y medio, impulsados por la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, entre otros países, y que amenaza la producción y el transporte de energía en Medio Oriente.

El hijo de Alí Jamenei fue elegido como líder supremo de Irán

mojtaba jameneí

En plena guerra con EEUU e Israel, la Asamblea de Expertos de Irán designó al hijo del ayatolá asesinado Alí Jameneí, Mojtaba Jameneí, como el nuevo líder supremo de Irán.

El ayatolá Mojtaba Hoseini Jameneí (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, indicó el organismo en un extenso comunicado difundido por los medios iraníes.

Mojtaba Jamenei se convirtió así en el tercer líder supremo de Irán, luego del fundador de la República Islámica en 1979, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989, y de su sucesor, Alí Jamenei, quien fue asesinado el sábado 28 de febrero durante una serie de ataques de EEUU e Israel que marcaron el inicio del actual conflicto.

EEUU confirmó la muerte de otro soldado tras el ataque de Irán en Arabia

El ejército estadounidense informó este domingo la muerte de un militar en Arabia Saudita, quien había resultado herido el 1 de marzo durante un ataque atribuido a Irán. Se trata de la séptima baja estadounidense en combate desde el inicio del conflicto.

El Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, señaló en un comunicado que el soldado falleció el sábado “a causa de las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en toda la región”.

