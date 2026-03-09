Charlas de quincho (Parte I): jura con llantos, un invitado barato, danza en el Colón y desconcierto de empresarios

Se sumó Mahiques al Gabinete, con lecturas en clave de interna y también sentimentales. Pichetto con peronistas en una pizzería, pero sin comer. Amagues de renuncia de Julio Bocca y una licitación llamativa. Almuerzo del CICyP con tela para cortar. Cumbre del Parlasur en Córdoba y movimientos políticos en tierras bonaerenses. Quinchos mineros desde Toronto, para la Parte II.

Los ojos de la política se trasladaron a los Estados Unidos , por el viaje de Javier Milei para participar en un mitin de Donald Trump en Florida , a lo que seguirá el Argentina Week en Nueva York , donde el Presidente se verá con hombres de negocios acompañado por parte de su gabinete y por una decena de gobernadores.

Pero en estas pampas la rueda sigue girando, y la semana que pasó fue nutrida de corrillos. Por empezar, ocurrió un hecho trascendente, con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia , para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona, quien deja la cartera con el triste récord de 200 vacantes sin nombrar en dos años de gestión. Lectura de internas y un dejo sentimental en la jura.

Pero también hubo almuerzos en una pizzería, con un invitado que gasta poco: Miguel Ángel Pichetto . Al tiempo, runrún en el Teatro Colón , entre amagues de renuncia de Julio Bocca y licitaciones que dieron tela para cortar. Mientras se espera el índice de inflación de febrero, este lunes habrá cumbre del Parlasur en Córdoba , con debates sobre el acuerdo de libre comercio de la Argentina con los EEUU, al tiempo que llegará un tema incómodo: qué hacer con Venezuela.

El almuerzo de CICyP mostró a empresarios conformes con el rumbo pero preocupados por la pelea de Milei con los industriales. Mientras que en la provincia de Buenos Aires se acelera la interna del radicalismo y en el conurbano sorprendió el salto de un lilito a las filas de Espinoza, intendente de La Matanza.

Pero, querido lector, esto continuará mañana, con la Parte II de estas charlas , que serán importadas: todo lo que ocurrió en Toronto durante la cumbre minera más importante del mundo, con participación de funcionarios nacionales, gobernadores y empresarios del sector que tienen desarrollos por delante en estas latitudes.

Una jura con gestos, internas y lágrimas

La ceremonia duró apenas unos minutos, lo justo para cumplir con el ritual institucional y sacar la foto de rigor. En el Salón Blanco de la Casa Rosada, esta semana el presidente Javier Milei le tomó juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, en un acto breve y bastante cargado de lecturas políticas para quien supiera mirar más allá del protocolo.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue el saludo entre Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo. Fue corto, frío y casi mecánico: un beso rápido mientras él permanecía con las manos en los bolsillos. La escena, breve pero elocuente, alimentó las versiones sobre la tensión entre dos polos de poder más influyentes del oficialismo, justo el día en que la designación de Mahiques fue leída como una victoria del sector alineado con la secretaria general de la Presidencia.

KARINA MILEI Y JUAN BAUTISTA MAHIQUES Karina Milei saluda al nuevo ministro de Justicia: Juan Bautista Mahiques. Presidencia

En contraste con esos gestos helados, la emoción apareció por otro lado del salón. Sandra Pettovello fue una de las más afectadas por la salida de Cúneo Libarona: se la vio visiblemente conmovida durante la ceremonia, intentando contener las lágrimas mientras el ministro saliente se despedía del gabinete. Quienes la conocen explicaron que mantenían una relación cercana, una rareza en un acto que, entre sonrisas formales y abrazos rápidos, terminó revelando bastante más de lo que decía el guion oficial.

Otro detalle que llamó la atención en el Salón Blanco fue la escasa presencia del mundo judicial. Más allá de algunos funcionarios y dirigentes del oficialismo, no se vio una gran concurrencia de jueces, fiscales o referentes de los tribunales, un contraste con otras ceremonias del área que suelen convertirse en pequeñas cumbres del poder judicial. Esta vez, el acto tuvo un clima más político que corporativo, con predominio de figuras del Gobierno y pocos representantes de Comodoro Py en las primeras filas.

En cuanto a las incorporaciones al Gobierno, LLA sigue con la apertura importadora, no solo de productos sino también de funcionarios. Es que se sumó al equipo económico el uruguayo Ernesto Talvi, y fue anunciado en las redes por parte del ministro "Toto" Caputo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luiscaputoar/status/2030327266501136793?s=46&partner=&hide_thread=false Muy contento de anunciar que Ernesto Talvi, economista de extensa trayectoria y reputación, se ha sumado a colaborar con nuestro equipo económico.



Su experiencia y visión serán un gran aporte para seguir consolidando la recuperación de la economía argentina. — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 7, 2026

Donald Trump sigue tirando piropos: esta vez le tocó a De Paul

La visita del plantel del Inter Miami a la Casa Blanca para celebrar el título de la MLS tuvo un momento inesperado con acento argentino. Durante el acto, el presidente de Estados Unidos fue mencionando a varios jugadores del equipo campeón y, en un momento, se detuvo en Rodrigo De Paul. Lo llamó, le dio la mano frente a todos y recordó una de sus jugadas en la campaña que terminó con el trofeo para el club de Lionel Messi. Hasta ahí, ceremonia deportiva estándar, de esas que suelen pasar sin mayor ruido.

Pero cuando lo tuvo enfrente, Trump miró al mediocampista de la Selección argentina y soltó una frase que descolocó al salón: “¿No tienen jugadores feos en el Inter Miami?”. La broma provocó risas entre los futbolistas y dejó a De Paul visiblemente colorado, entre sorprendido y divertido, mientras el resto del plantel acompañaba la escena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Intermiamicfhub/status/2029683586522083689&partner=&hide_thread=false Donald Trump: “Leo picked the pocket of a Whitecaps defender and sent a pass to the great Rodrigo De Paul. Where the hell is Rodrigo? Do you have any bad-looking players on this team?” pic.twitter.com/FjNhfcFPYK — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) March 5, 2026

Días atrás, Trump había sorprendido con un elogio parecido al presidente de Paraguay, Santiago Peña. En medio de la reunión, el republicano lo presentó ante los presentes con un comentario sobre su apariencia y se refirió a Peña como "joven y apuesto", un cumplido que generó risas en el auditorio y que obligó a Trump a aclarar que "no sentía atracción por hombres".

Teatro Colón, entre licitaciones y renuncias

La temporada 2026 del Teatro Colón arrancó con un sainete de alto nivel, y no precisamente arriba del escenario. Es que el director del emblemático teatro, el reconocido Julio Bocca, generó revuelo en los últimos días por su renuncia al cargo y varios funcionarios porteños tuvieron que salir a detenerlo. Parece que los ánimos no son los mejores: discusiones con artistas, técnicos y personal detonaron la situación.

Entre bambalinas y maillots cuentan que no es la primera vez que Bocca amaga con su renuncia y dan cuenta del mal humor en el mítico teatro: hay quejas de poco tiempo de ensayos para los espectáculos ya que "se la pasan alquilando el teatro para eventos privados". Las performances no son del todo buenas para el nivel artístico deseado y hay quejas de falta de ensayos: "Que lo alquilen menos para eventos", dicen. "Tuvo la enésima pelea con el primer bailarín Federico Fernández y con escenografía y técnica y con todos", comentaban en los pasillos del Colón.

Como si fuera poco, llamó la atención en más de un despacho la licitación para los servicios de guía turística del Colón: en un pase de ballet clásico, terminó ganando la oferta más alta, la de PBG Travel & Events SRL, una firma que figura a nombre de Patricia Vicenta Pécora, a quien se la vio en redes sociales celebrando el cumpleaños de Hernán Lombardi, un funcionario de alto rango de la gestión porteña.

Como frutilla del postre, el amarillo del PRO empieza a tornarse violeta de La Libertad Avanza, con un intento de concesión en los medios públicos de la Ciudad. Se vienen, dicen, algunos movimientos de recortes y privatizaciones para preparar el terreno para el año que viene, cuando el PRO pondrá en juego la continuidad de su gestión en CABA.

Un invitado barato

Días atrás, el salón del fondo de Pizza Piola, en Barrio Norte, volvió a ser escenario de una de esas sobremesas políticas donde se mezclan dirigentes, sindicalistas y empresarios. Esta vez el invitado fue Miguel Ángel Pichetto, que llegó pocos días después de haber pasado por un encuentro con Cristina Kirchner. La regla del quincho de cada vierns es simple: el invitado no paga. Pero esta vez el gasto fue todavía menor de lo habitual.

Pichetto había sido convocado a un almuerzo, aunque decidió no almorzar. Explicó que cuando lo invitan a “dar una charla”, prefiere concentrarse en hablar y no en comer. Así que mientras el resto pedía a la carta, el rionegrino desplegó su clásico tono de profesor de política y geopolítica. De paso, dejó una primera crítica al Gobierno: dijo que Javier Milei todavía no explicó con claridad por qué la Argentina se había alejado del esquema de los BRICS, mientras al mismo tiempo habilita la entrada masiva de productos chinos. “Con China hay que hablar y tener buenas relaciones —aclaró—, pero también hay que defender el mercado interno”.

WhatsApp Image 2026-03-08 at 7.03.37 PM Pichetto, en el habitual quincho de Pizza Piola.

El diagnóstico político fue otro de los ejes de la charla. Pichetto planteó que el peronismo necesita modernizar su discurso y no quedar detenido en la narrativa de los años de gobierno kirchnerista. También sugirió un tono más conciliador hacia adentro: habló de tener una mirada “compasiva”, de aceptar que todos cometieron errores y de consolidar un espacio común frente a un año que, según anticipó, estará marcado por turbulencias políticas y económicas.

En el repaso del escenario económico también hubo advertencias sobre el vínculo del Presidente con el empresariado. Pichetto consideró que "se puede discutir con dureza", pero que el destrato o la mala educación suelen tener consecuencias. Según su mirada, los empresarios no reaccionan con escándalo público: pasan factura en silencio, con ese estilo sigiloso que conocen bien los que frecuentan el poder.

Entre los presentes se mezclaban viejos nombres de la política y el sindicalismo —como Rodolfo Daer y Juan Manuel Abal Medina— junto a empresarios y consultores. También hubo comentarios sobre el escenario interno del peronismo y el rol de Axel Kicillof, que —según se comentó en la mesa— se muestra confiado en su posicionamiento político mientras administra la estructura más grande del país: la provincia de Buenos Aires. La charla se extendió largo rato. La cuenta llegó al final, como siempre. Y el invitado, fiel a la tradición del quincho, no pagó. Pero esta vez dejó la mesa con un récord difícil de igualar: fue el único que tampoco comió.

CICyP: conformes y molestos

El primer almuerzo del año convocado por CICyP, entidad que preside Bettina Bulgheroni, congregó a numerosos empresarios de diversos sectores productivos en el Alvear Palace Hotel. También destacó la participación del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Durante las conversaciones informales previas al almuerzo más de un empresario calificó de "innecesarios” los dichos del presidente Milei cuando “efectuó duras acusaciones contra algunos empresarios” en referencia al discurso en el Congreso, con Paolo Rocca como principal destinatario de las críticas. Otros en voz baja aprovechaban para criticar a los “empresarios prebendarios que se enriquecieron con políticas proteccionistas”.

CICyP 2026 El Alvear volvió a reunir al círculo rojo.

El anonimato permitía tener opiniones más sinceras porque el reto público de un Presidente provoca que varios se llamen a silencio. “No quisiera ser mencionado porque resulta difícil luego explicar por qué el presidente de tu país te critica públicamente”, sintetizaba un industrial.

En este sentido, el duro comunicado de la UIA en respuesta al primer mandatario, solicitando “respeto” fue valorado por la mayoría de los asistentes y así se lo hicieron saber al titular de la entidad, Martin Rappallini, aunque de manera discreta para evitar quedar expuestos. Cabe señalar que el CICyP está integrado por los miembros del G6 con la representación de la Nicolás Pino (Sociedad Rural), Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Javier Bolzico (Adeba), Claudio Cesario (ABA) y Gustavo Weiss (Camarco).

Existe cierto resquemor de que se instale un mensaje “anti industria o anti empresario”, al tiempo que no comprendían cómo un gobierno liberal que cree en la inversión privada, impuso una conciliación obligatoria ante la decisión del dueño de FATE de cerrar su empresa. Reconocen que el día que se anunció esta decisión “no dejó de ser una provocación”, actitud que fue cuestionada por varios asistentes.

Más allá de coincidir con el rumbo del Gobierno, los empresarios plantean dudas sobre cómo se logrará que la economía repunte. Desde este punto de vista, un reclamo generalizado es la necesidad de ampliar el crédito y bajar las tasas de interés. Desde ya que “la elevada carga impositiva” es otro de los temas que más preocupa a los empresarios. Y aclaran que los tributos y otros costos argentinos limitan la competencia. “Si una empresa quiere bajar costos, hoy este tema no pasa por los gastos en salarios, por el contrario, si no aumentan los ingresos, tampoco va a aumentar el consumo”, dicen.

Además, los directivos observan que en general el consumo no repunta y ven difícil que los salarios recuperen rápidamente el poder adquisitivo. Si bien son optimistas por el rumbo de la macroeconomía, no ven con claridad cómo repuntará la actividad en este contexto. “Los bancos tienen que salir a ser bancos, a prestar”, se quejaban algunos.

En tanto, en el coctel los diálogos se convirtieron en una competencia numérica. “¿Cuánto te bajaron las ventas?”, se preguntaban entre sí. "A mí un 20%, a mí un 30%, a mí un 5%”, comentaban representantes de diversos sectores productivos.

CICyP 2026 Bettina Bulgheroni, la anfitriona.

El tema de la guerra en Irán y la duda de cuánto tiempo podrá durar el conflicto también fue motivo de conversación. Paradójicamente esta triste situación beneficia a Argentina en varios aspectos. “Hoy exportamos combustibles”, comentaban con alivio. Bulgheroni destacó la importancia estratégica de la relación entre Argentina y Uruguay, así como el valor de contar con instituciones sólidas y reglas claras para fortalecer la confianza y la inversión.

En ese sentido el presidente de Uruguay Orsi destacó particularmente el vínculo con Argentina, el cual describió como el de "economías hermanas, profundamente conectadas" por diversos flujos de actividad que van desde la infraestructura energética hasta el turismo, pasando por el agro, la industria y hasta el desarrollo inmobiliario.

Parlasur en Córdoba: Trump y Caracas

Sorprendió en el parlamento del Mercosur, más conocido como Parlasur, un proyecto para que el bloque analice las implicancias del “Acuerdo recíproco de comercio e inversión entre Estados Unidos y la Argentina”, firmado el 5 de febrero.

La iniciativa solicita que el Consejo del Mercado Común requiera al Gobierno argentino el texto completo del acuerdo y el análisis jurídico de su compatibilidad con el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la normativa del MERCOSUR, con el objetivo de determinar si ese entendimiento bilateral podría afectar la política comercial común del bloque.

La iniciativa es de Gabriel Fuks y propone que el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur evalúe las implicancias institucionales del acuerdo, particularmente en relación con la Tarifa Externa Común y el funcionamiento de la unión aduanera. Este debate se podría dar en el marco de la sesión del Parlamento del MERCOSUR que se realizará este lunes en la ciudad de Córdoba, que volverá a ser sede del organismo regional por segunda vez.

La reunión tendrá lugar en la Legislatura de la provincia de Córdoba, a partir de una decisión del gobernador Martín Llaryora, que volvió a poner en agenda provincial al MERCOSUR y al Parlamento regional. En el encuentro participarán parlamentarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, junto con representantes de Bolivia, país que avanza en su proceso de incorporación plena al bloque.

En paralelo, surgió un movimiento institucional que empieza a generar ruido político en el ámbito regional. El 5 de enero, al instalar su nuevo período legislativo, la Asamblea Nacional de Venezuela designó representantes parlamentarios para distintos organismos regionales, entre ellos el Parlamento Andino y el propio Parlamento del Mercosur. La señal no pasó desapercibida: ocurre en medio del nuevo escenario político venezolano tras la detención de Nicolás Maduro y la fuerte intervención del gobierno de Donald Trump en el país caribeño.

La pregunta que ya circula entre parlamentarios del bloque es inevitable: ¿se abrirá ahora el debate sobre el retorno de Venezuela al Mercosur? Y, en ese caso, qué posición adoptarán el gobierno de Javier Milei y sus representantes en el Parlasur: ¿se opondrán o terminarán habilitando el regreso de Caracas al bloque regional?

Apuro radical: la UCR bonaerense adelantó su interna

El radicalismo de la provincia de Buenos Aires decidió pisar el acelerador y adelantar sus elecciones internas: finalmente se realizarán el 7 de junio, con cierre de listas el 8 de mayo, varios meses antes de lo previsto.

La decisión fue tomada por amplia mayoría en los órganos de conducción transitoria del partido -el Comité y la Convención de Contingencia- que actualmente administran la vida institucional de la UCR bonaerense. En el calendario original, los comicios estaban fijados para el 6 de septiembre, pero los principales sectores internos coincidieron en que era necesario acortar los plazos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pmdomenichini/status/2030334718172967029&partner=&hide_thread=false Por amplia mayoría, la Convención de Contingencia de la UCR PBA ratificó un nuevo calendario electoral y el inicio de los diálogos para alcanzar la unidad y consolidar la institucionalidad del radicalismo bonaerense. pic.twitter.com/KpB7kwMs2Y — Pablo Domenichini (@pmdomenichini) March 7, 2026

El movimiento no es casual. En el radicalismo admiten que la prolongación del esquema de conducción provisoria empezó a generar ruido interno y debilitaba la estructura partidaria, por lo que optaron por acelerar el proceso de normalización.

La convocatoria al plenario del Comité de Contingencia fue impulsada por seis de sus diez integrantes -Sofía Gambier, Walter Carusso, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Lunghi, Miguel Bazze y Josefina Mendoza- y contó con quórum suficiente para avanzar con la resolución. Finalmente, con siete miembros presentes, se aprobó el adelantamiento del cronograma electoral.

El nuevo calendario luego fue ratificado por la Convención de Contingencia provincial, que avaló la medida con nueve votos a favor y uno en contra. La única disidencia fue del convencional Agustín Maspoli, cercano al sector que lidera Miguel Fernández. En la misma reunión también se resolvió regularizar la Junta Electoral partidaria —encargada de organizar los comicios— y designar un nuevo apoderado del partido.

Detrás del acuerdo aparece un entendimiento político entre Futuro Radical, sector vinculado a Evolución y al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, y Unidad Radical, el espacio que responde al senador nacional Maximiliano Abad. En ambos campamentos coinciden en que el objetivo es cerrar la etapa de transición interna y ordenar al partido de cara al futuro. Traducido al lenguaje político: empezar a acomodar las piezas pensando en las batallas electorales de 2027. Porque en la UCR bonaerense, aunque falten años, la carrera ya empezó.

Salto inesperado: de Carrió al gabinete de Espinoza

En un movimiento que agitó el tablero político bonaerense, el histórico dirigente social Héctor “Toty” Flores -durante años uno de los referentes más cercanos a Elisa Carrió- desembarcó en el gabinete del intendente peronista de La Matanza, Fernando Espinoza.

El exdiputado nacional de la Coalición Cívica asumió al frente de la Secretaría de Economía Social y Productiva del municipio más poblado del conurbano, un distrito que durante años lo tuvo como opositor político directo del jefe comunal. La novedad generó ruido en la política local y también en el espacio que lidera Carrió, ya que Flores fue durante décadas uno de sus aliados más fieles e incluso llegó a acompañarla como candidato a vicepresidente en las PASO de 2015.

Pero no fue el único “pase” que llamó la atención. En el mismo acto de jura también se sumaron al equipo municipal dos dirigentes con pasado en el PRO: Laura Grecco, quien quedó como subdelegada de Villa Celina, y Jorge Lampa, que asumió como subsecretario de Cultura y Educación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FerEspinozaOK/status/2030042814919147584&partner=&hide_thread=false Por eso es un orgullo sumar al Gabinete, a Héctor “Toty” Flores, Laura Grecco y Jorge Lampa. Venimos de distintos espacios políticos, pero hoy lo importante no es de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. — Fernando Espinoza (@FerEspinozaOK) March 6, 2026

La incorporación de figuras provenientes de la oposición fue presentada por Espinoza como parte de un intento de ampliar su base política en el distrito. Durante el acto, el intendente planteó que su gestión apunta a construir un espacio amplio que convoque a dirigentes de distintos sectores.

El caso de Flores resulta particularmente llamativo porque, hasta hace poco, era uno de los críticos más duros de la gestión municipal. El dirigente social, fundador de la cooperativa La Juanita en Laferrere, había cuestionado en distintas oportunidades la situación sanitaria y social del distrito.

En la Coalición Cívica, mientras tanto, la noticia cayó con mezcla de sorpresa y tristeza. Carrió admitió que la decisión de su histórico compañero político la afectó personalmente, aunque aclaró que el vínculo personal entre ambos seguirá intacto.

Continuará...