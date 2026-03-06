Inflación arrancó firme en marzo: carnes y regulados suman presión y consultoras ya ven un IPC de 3%

El aumento del transporte y las tarifas energéticas empujó los precios en la primera semana del mes. La carne vuelve a presionar en alimentos, que se encuentra con una incercia inflacionaria récord en 20 meses, y la guerra en Medio Oriente suma incertidumbre.

Si bien el Gobierno celebra la sanción de la reforma laboral y del Régimen Juvenil Penal, la inflación volvió a encender señales de alerta, un indicador que en 2024 había sido clave para sostener su alta imagen positiva. Desde mayo del año pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó a ritmo lento, pero sostenido , y amaga con alcanzar el 3% a nivel nacional , aunque en zonas como la Ciudad de Buenos Aires ya superó ese umbral clave . De cara a marzo, cerró la primera semana y la mirada está puesta en cómo se desenvolverán los precios en medio de la tensión mundial por la guerra entre EEUU e Irán .

La medición de Equilibra muestra una aceleración de precios al 1,7% en los últimos cinco días (frente al 1,3% registrado en la primera semana de febrero ). La suba se explica por el avance de 2,5% de los precios Regulados , impulsados por el aumento del transporte público y las tarifas energéticas . Vale destacar que el conflicto bélico en Medio Oriente genera un shock internacional en el precio de la nafta , ya que el barril de petróleo superó los u$s90 este viernes, cerca de un 30% más que hace una semana.

Entre los alimentos , la carne continúa presionando la canasta y explicó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) de la inflación Núcleo (+1,8%) , mientras que 0,4 p.p. se explican por el salto del rubro educación , en el marco del inicio de clases . La buena noticia llegó de la mano de los Estacionales , que descendieron 0,7% por la estabilidad en indumentaria , pese a que se avecina una nueva temporada , y por las bajas en frutas y verduras .

"Lo más probable es que la inflación de marzo arranque con 3%" , aseguraron desde Equilibra .

La lupa está puesta en los últimos meses en la aceleración sostenida de los precios de la carne . En ese marco, la Argentina firmó un acuerdo con EEUU en febrero que amplía la exportación de carne vacuna a 100.000 toneladas anuales libres de aranceles . Esto implica un incremento de 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 vigentes hasta ese mes .

Si bien el Gobierno busca incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones, el acuerdo puede ejercer una mayor presión sobre el precio de la carne en el mercado interno.

Por su parte, la consultora Labour Capital & Growth (LCG), que mide la variación de los alimentos, observó una desaceleración semanal de los precios, respecto al mismo período de febrero. Aunque advirtió que la inflación mensual promedio aún se ubica en torno al 4%, cerca de un máximo de 20 meses. La última vez que superó ese umbral fue en julio de 2024, cuando marcó 4,2%, nivel similar al que acumulaba hasta la última semana de febrero.

La inflación semanal de alimentos se ubicó en 1,6% en la primera semana de marzo, frente al 2,5% registrado en el mismo período de febrero. La mayor presión llegó de la mano de las carnes, que aumentaron 1,8% y tuvieron una incidencia del 0,55% en el índice semanal. En tanto, la fuerte baja de las verduras (-1,4%) ayudó a moderar el promedio de precios, ya que restó 0,11% al índice.

Bebidas e infusiones para el hogar fue otro de los segmentos con mayor suba (+3,2%), con una incidencia del 0,51% en el índice total. En tanto, las comidas para llevar escalaron 2,9% y tuvieron un impacto de 0,3% en la inflación semanal de alimentos.

Para Analytica, la inflación de alimentos y bebidas en el Gran Buenos Aires también mostró una desaceleración, con una medición de 0,35% promedio. El mayor aumento en el promedio de las últimas cuatro semanas se dio en pescados y mariscos (+7,0%) y carnes y derivados (+4,9%). Entre las categorías con menores aumentos se encuentran verduras (+0,9%) y panes y cereales (+0,7%).

Inflación de febrero: qué esperan las principales consultoras

Febrero es un mes atípico, ya que es más corto y suele registrar una inflación mensual menor. Sin embargo, las principales consultoras estiman que el IPC nacional puede ubicarse en torno al 2,9%, un nivel similar al registrado a comienzos de 2026.

El IPC de Equilibra se ubicó en 2,9%, con un fuerte aumento en el rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (+6,3%), explicado por el avance de las tarifas energéticas y del transporte. Los Regulados impulsaron los aumentos en un 4,8%, seguidos de la Núcleo, que se aceleró al 2,8%, impulsada por Alimentos y bebidas no estacionales (+3,8%), principalmente por el alza de la carne. Por su parte, los precios Estacionales no superaron el 1% mensual (+0,6%).

El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento de 2,9% mensual en febrero, superando el 2,8% que el INDEC había registrado para la región en enero, aunque igualando el dato nacional de ese mes.

Si bien febrero suele registrar una inflación menor que otros meses, este año se sumaron varios factores que generaron presión adicional sobre el índice. En primer lugar, impactaron los mayores ajustes en las tarifas de luz y gas, que se combinaron con el comienzo del régimen de subsidios focalizados, incrementando aún más el impacto en algunos casos. A eso se sumó un alza de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios. De esta manera, el rubro vivienda registró un incremento mensual cercano al 5%, el mayor desde junio de 2024.

Además, alimentos y bebidas -el rubro de mayor peso en el índice- volvió a registrar otro mes de fuerte incremento: 4,1%. Los aumentos fueron generalizados, aunque el más destacado fue, nuevamente, el de la carne, que subió casi 8%, el doble que el promedio, mientras que las verduras bajaron casi 10%.

Transporte y comunicaciones fue el otro rubro que aumentó por encima del promedio. Se explicó por el ajuste mensual de las tarifas del transporte público, al que se sumó un incremento del 20% en las tarifas de colectivos urbanos de jurisdicción nacional.