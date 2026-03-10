Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 10 de marzo

Live Blog Post

Las bolsas europeas rebotan tras la corrección del petróleo y declaraciones de Donald Trump

Las bolsas europeas operan con fuertes subas este martes luego de la volatilidad registrada en la jornada previa, impulsadas por la caída del petróleo y por señales de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente. El principal índice de la región, el Stoxx Europe 50, avanza 2,6%, tras haber cerrado el lunes en su nivel más bajo en más de dos meses.

Las subas llegan después de una jornada marcada por una elevada volatilidad en los mercados financieros a nivel global. El lunes se extendió el temor a interrupciones en el suministro energético por la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, a medida que el crudo moderó su escalada, los índices recortaron pérdidas y terminaron cerrando al alza en varios casos.

