En Vivo
10 de marzo 2026 - 09:58

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 10 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial se mantuvo estable en $1.416 este lunes en Argentina, mientras la divisa estadounidense se fortalece en el mundo por los efectos de la guerra en Medio Oriente. En paralelo, subió el blue, cayeron los financieros y los activos argentinos operaron dispares, en medio de una extrema volatilidad global.

El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán provocó inicialmente una fuerte suba del petróleo que desestabilizó los mercados, aunque luego los valores del crudo cedieron. Las bolsas asiáticas se desplomaron hasta 6%, mientras que Wall Street anticipaba caídas, pero se dio vuelta y cerró en "verde".

Por otro lado, se está llevando a cabo el Argentina Week en Estados Unidos, un evento clave que incluiye encuentros con bancos, fondos de inversión y grandes empresas con el objetivo de presentar oportunidades de inversión en el país. En la jornada del martes, el presidente, Javier Milei, dará una presentación en el edificio de J.P. Morgan.

En ese marco, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) informó esta jornada una inflación local del 2,6% en febrero. Representó una desaceleración respecto de enero, aunque más por factores estacionales ya que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo aumentó 3,1%. El dato de la suba de precios de todo el país se publicará este jueves a través del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

Las bolsas europeas rebotan tras la corrección del petróleo y declaraciones de Donald Trump

Las bolsas europeas operan con fuertes subas este martes luego de la volatilidad registrada en la jornada previa, impulsadas por la caída del petróleo y por señales de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente. El principal índice de la región, el Stoxx Europe 50, avanza 2,6%, tras haber cerrado el lunes en su nivel más bajo en más de dos meses.

Las subas llegan después de una jornada marcada por una elevada volatilidad en los mercados financieros a nivel global. El lunes se extendió el temor a interrupciones en el suministro energético por la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, a medida que el crudo moderó su escalada, los índices recortaron pérdidas y terminaron cerrando al alza en varios casos.

Lee la nota completa

CABA: aumentó 38,5% interanual la cantidad de locales vacíos

locales cierre

El número de locales comerciales vacíos en las principales áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un fuerte incremento en el inicio de 2026. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, durante el bimestre enero-febrero se detectaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados, lo que representa un aumento de 38,5% respecto del mismo período de 2025.

El informe también mostró un deterioro frente a la medición inmediatamente anterior. En comparación con noviembre-diciembre de 2025 —cuando se habían contabilizado 198 locales sin actividad— la cantidad creció 43,4%.

Lee la nota completa

El dólar se sostiene arriba de los $1.400, mientras la city se acomoda a un contexto global de extrema volatilidad

El dólar oficial cerró prácticamente estable este martes y se mantuvo por encima de los $1.400, en una jornada marcada por altibajos y por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes. La fortaleza global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade comenzaron a reflejarse en el mercado cambiario local, a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó en $1.416 y se mantiene a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.621,98, lo que implica un margen cercano al 14,6%. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s339,6 millones.

Lee la nota completa

Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil tras la suba de 5% de los combustibles

Los precios de los combustibles suben en las estaciones de servicio del país impulsados por la escalada internacional del petróleo, consecuencia de la guerra en Medio Oriente. De este modo, impactará en el valor de la nafta y el gasoil en los surtidores, en un contexto de fuerte volatilidad en los mercados energéticos globales.

El barril de crudo superó nuevamente los u$s100, impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y los riesgos sobre el suministro energético mundial. "No le vamos a trasladar la volatilidad al consumidor", había dicho en off una fuente de YPF la compañía a este medio, unas horas antes del mensaje que el titular de la compañía, Horacio Marín, publicó en la red social X.

Lee la nota completa

