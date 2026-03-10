SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
10 de marzo 2026 - 10:00

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Donald Trump amenaza con una ofensiva "20 veces más fuerte" si Irán bloquea el estrecho de Ormuz

Sigue la guerra en Medio Oriente: amenaza de Trump, respuesta de Irán y el impacto sobre el petróleo.

Por

Bombardeos, amenazas militares y ataques en distintos puntos de la región marcan una jornada de alta tensión en Medio Oriente. Las últimas noticias del conflicto entre EEUU, Israel e Irán en vivo.

La tensión en Medio Oriente continúa en aumento. El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que la " guerra con Irán está prácticamente terminada". En este sentido, el mandatario le advirtió a la República Islámica que no permitirá el bloqueo del estrecho de Ormuz y afirmó que de concretarse recibirán un "golpe más duro".

Sin embargo, desde Teherán voceros de las fuerzas armadas iraníes aseguraron que serán ellos quienes definirán el final del conflicto y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

Estas declaraciones se producen luego de que Irán condicionara el paso por el corredor comercial y poco después de la designación de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, elección con la que Trump dijo no estar conforme.

En paralelo, el conflicto afecta cada vez más a los mercados y el precio del petrolero superó los u$s100 el barril. Francia anuncia una misión para "abrir" el paso de Ormuz y Lula da Silva asegura que hay que prepararse para una invasión en un futuro.

Suba del petróleo e impacto en la inflación: qué podría pasar con el gasto en subsidios y el superávit fiscal en 2026

Por Carlos Lamiral

pesos dolar inversiones

La volatilidad en el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender alertas sobre el frente inflacionario global y sus posibles efectos en la economía argentina. En ese contexto, el Gobierno podría enfrentar nuevas dificultades para sostener su plan de reducción de subsidios a la energía, una pieza clave del ajuste fiscal previsto para 2026 y del compromiso de alcanzar un superávit en las cuentas públicas.

En los hechos, el Gobierno ya se vio forzado en enero de este año a suspender la baja de subsidios energéticos, luego del salto inesperado de la inflación, que llegó al 2,9%. La aceleración de los precios encendió alarmas en el equipo económico, ya que el esquema de reducción del gasto en energía depende, en buena medida, de que la inflación continúe desacelerándose para evitar nuevos ajustes tarifarios de fuerte impacto social.

Leé la nota completa

"Ten cuidado de no ser eliminado": la advertencia de un alto funcionario iraní contra Donald Trump

Un alto funcionario iraní lanzó una dura advertencia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la escalada de tensión por el conflicto en Medio Oriente y las amenazas vinculadas al control del estrecho de Ormuz. El dirigente Ali Larijani respondió a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien había advertido sobre una posible acción militar si Irán interfiere el tránsito de petróleo por esa estratégica vía marítima.

En su mensaje, Larijani rechazó las advertencias provenientes de Washington y defendió la capacidad de resistencia de la República Islámica. “El pueblo de Ashura, Irán, no teme sus amenazas vacías. Ni siquiera aquellos más grandes que tú pudieron eliminar a la nación iraní”, afirmó el funcionario, antes de lanzar una advertencia directa: “¡Ten cuidado de no ser eliminado!”. Las declaraciones llegaron después de que Trump advirtiera que Estados Unidos responderá “veinte veces más fuerte” si Irán intenta bloquear el paso de petróleo por el estrecho de Ormuz.

El gigante saudí Aramco advierte por "consecuencias catastróficas" si persiste el bloqueo en el estrecho de Ormuz

estrecho de ormuz

La petrolera estatal de Arabia Saudita, Aramco, rompió el silencio sobre la crítica situación en Medio Oriente con una advertencia contundente: la continuidad de la guerra y la interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz tendrán "consecuencias catastróficas" no solo para el mercado energético, sino para la economía global en su conjunto.

Amin Nasser, director ejecutivo de Aramco, aseguró este martes que la industria del petróleo y el gas enfrenta "por lejos, la mayor crisis de su historia". El bloqueo de esta arteria vital, por donde circula diariamente el 20% del crudo mundial, ha sido reforzado por la Guardia Revolucionaria de Irán, que declaró que no permitirá la salida de "ni un litro de petróleo" de la región mientras persistan los ataques de Estados Unidos e Israel.

Leé la nota completa

La Guardia Revolucionaria de Irán le respondió a Donald Trump: “Nosotros determinaremos el fin de la guerra”

A pocas horas de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que la guerra podría concluir pronto, las fuerzas armadas iraníes declararon que serán ellas las que determinarán el final de la guerra en Medio Oriente y advirtieron que no permitirán la exportación de petróleo desde la región mientras continúen los ataques de EEUU e Israel.

La Guardia Revolucionaria establece que somos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra”, indicó un portavoz del Ejército citado por medios estatales. Además, agregó que “las ecuaciones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas; las fuerzas estadounidenses no decidirán cuándo termina el conflicto”.

Bitcoin se acomoda en u$s70.000 y las altcoins crecen por la señal de alivio bélico de Donald Trump

bitcoin

El mercado de criptomonedas opera con subas generalizadas, luego de un mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esclareció el panorama. En ese sentido, Bitcoin (BTC) crece 4,5% y avanza a casi u$s70.719,17, según Binance.

Ethereum (ETH) gana 3,3% hasta u$s2.062,94 , en línea con las demás altcoins, que escalan hasta 5,6%. En ese contexto, la memecoin Dogecoin (DOGE) lidera las subas y llega hasta u$s0,09537, mientras que Ripple (XRP) gana 4% y alcanza los u$s1,40. Le siguen con mayoría de ganancias BNB, con 3,1%, y Solana (Sol), con 3,7%.

Leé la nota completa

El petróleo pisa el freno: ¿vuelve la calma o es el ojo del huracán?

petroleo huracan

Los precios del petróleo caían el martes tras alcanzar su máximo en más de 3 años en la sesión anterior, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, predijera que la guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, lo que alivió las preocupaciones sobre las prolongadas interrupciones en el suministro mundial.

Los futuros del Brent descendían u$s6,28, o un 6,3%, hasta u$s92,68 el barril a las 0715 GMT, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU bajaba u$s6,19, o un 6,5%, hasta u$s88,58 el barril. Ambos contratos retrocedieron hasta un 11% antes de recortar algunas pérdidas.

Leé la nota completa

Australia le concedió asilo a cinco futbolistas iraníes que escaparon de su delegación tras negarse a cantar el himno

jugadoras iranies

La policía australiana rescató a cinco futbolistas iraníes del hotel donde se alojaba la selección durante la Copa Asiática y las trasladó a un lugar seguro después de que solicitaran protección. Las jugadoras habían sido acusadas de “traidor en tiempos de guerra” por negarse a cantar el himno nacional antes de un partido.

El operativo fue confirmado este martes por el ministro del Interior de Australia, Tony Burke, quien explicó que las deportistas ya recibieron asilo humanitario tras varios días de conversaciones con las autoridades migratorias del país.

Leé la nota completa

Guerra en Medio Oriente: Suiza acusó a EEUU e Israel de violar el derecho internacional por sus ataques contra Irán

eeuu suiza israel

El gobierno de Suiza concluyó que el ataque realizado por EEUU e Israel contra Irán constituye una violación del derecho internacional. Las autoridades suizas sostuvieron que la operación militar representa un uso injustificado de la fuerza entre Estados, una acción que vulnera principios centrales del orden jurídico internacional.

La evaluación fue expresada por el ministro de Defensa suizo, Martin Pfister, y surge de una posición adoptada por el Consejo Federal (órgano ejecutivo del país) tras analizar las acciones militares registradas la semana pasada en Medio Oriente.

Leé la nota completa

Las bolsas de Asia se recuperaron tras la baja del petróleo y señales sobre la guerra con Irán

kospi2

Las bolsas asiáticas rebotaron con fuerza este martes, luego del desplome registrado el día anterior, impulsadas por la caída del precio del petróleo y señales sobre un posible final cercano de la guerra con Irán, lo que mejoró el clima en los mercados internacionales tras una jornada previa marcada por la incertidumbre.

El índice referencial surcoreano Kospi encabezó las subas al avanzar más de 5%, luego de que el precio del crudo retrocediera tras el fuerte salto registrado al inicio de la semana.

Leé la nota completa

Oro: hasta el inicio de la guerra los inversores siguieron invirtiendo en ETF

Por Jorge Herrera

ETFs.jpg

Los inversores globales continuaron invirtiendo en los fondos ETF globales de oro con respaldo físico durante febrero, sumando 5.300 millones de dólares, según datos de Bloomberg, Company Filings, ICE Benchmark Administration, y World Gold Council. Se trata del mejor inicio bimestral y el noveno aumento mensual consecutivo. De esta manera, en la previa del estallido en Medio Oriente, los inversores continuaron aumentando sus asignaciones en ETF de oro, en un contexto de elevado riesgo geopolítico y condiciones macroeconómicas cambiantes.

Con las entradas netas registradas el mes pasado, las tenencias globales totales alcanzaron un nuevo máximo histórico, con un aumento de 26 toneladas en el mes, hasta las 4.171 toneladas, mientras que un nuevo aumento en los precios del oro elevó los activos bajo gestión globales a un récord de 701.000 millones de dólares (lo que representa, aproximadamente, un 15% más que el PIB argentino).

Leé la nota completa

Irán mantiene más de 240 horas sin internet y ya es el segundo más largo de su historia

iran internet.jpg

El Gobierno de Irán mantiene un apagón de internet que ya supera las 240 horas y que se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. La interrupción del servicio, documentada por la organización de monitoreo Netblocks, se prolonga desde hace más de diez días.

Según informó este martes la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X.

Leé la nota completa

Las bolsas europeas rebotan tras la corrección del petróleo y declaraciones de Donald Trump

bolsas europeas.jpg

Las bolsas europeas operan con fuertes subas este martes luego de la volatilidad registrada en la jornada previa, impulsadas por la caída del petróleo y por señales de una posible desescalada en el conflicto en Medio Oriente. El principal índice de la región, el Stoxx Europe 600, avanza cerca de 1,9% hasta los 606 puntos, tras haber cerrado el lunes en su nivel más bajo en más de dos meses.

En ese contexto, el IBEX 35 lidera las subas entre las principales plazas del continente, con un salto cercano al 3% hasta los 17.439 puntos. Dentro del selectivo madrileño destacan los avances de ArcelorMittal, que recupera terreno tras las fuertes caídas de la sesión anterior, junto con Banco Santander y el resto del sector financiero, además de International Airlines Group y Solaria Energía.

Leé la nota completa

Guerra de Medio Oriente: cuántas personas murieron en lo que va del conflicto

guerra conflicto medio oriente iran israel.jpg

La guerra iniciada el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán dejó miles de muertos y heridos en distintos países de Medio Oriente. El conflicto se expandió rápidamente por la región e impactó en civiles, militares y fuerzas de seguridad, según balances difundidos por autoridades oficiales y organismos vinculados a la emergencia.

Las hostilidades también alcanzaron territorios donde operan bases militares estadounidenses y zonas estratégicas para el transporte de energía. Las cifras disponibles provienen de gobiernos, ejércitos, autoridades sanitarias y socorristas, informados por AFP.

Leé la nota completa

Benjamín Netanyahu afirmó que la ofensiva militar contra Irán "no terminó"

Benjamín Netanyahu

El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que la ofensiva militar de Israel contra Irán “aún no terminó” y sostuvo que las operaciones buscan debilitar al liderazgo clerical iraní. Las declaraciones se realizaron durante una visita el lunes por la noche al Centro Nacional de Operaciones de Emergencia Sanitaria, según un comunicado publicado el martes.

Nuestra aspiración es que el pueblo iraní se libere del yugo de la tiranía”, afirmó Netanyahu. “En última instancia, depende de ellos. Pero no cabe duda de que, con las medidas adoptadas hasta ahora, estamos machacando sus huesos, y aún no hemos terminado”.

Leé la nota completa

En una jornada de extrema volatilidad, Wall Street rebotó sobre el cierre ante la sorpresiva caída del petróleo

Por Beatriz Dinovitzer

Las acciones estadounidenses se mantuvieron en números rojos gran parte de la sesión de este lunes, pero revirtieron su tendencia sobre el final de la rueda ante la sorpresiva caída de los precios del petróleo, cuyos contratos se hundieron hasta un 7% en el epílogo.

Parece ser una que una noticia de último momento de que el Gobierno de ‌Donald Trump ‌está sopesando suavizar aún más las sanciones al petróleo ruso, ‌para ayudar a enfriar el alza los precios mundiales de la energía, cambio el rumbo del mercado.

En este contexto el índice Dow Jones de Industriales subió un 0,50% a 47.740,95 puntos; el S&P500 ganó un 0,84% a 6.796,82 puntos y el Nasdaq Composite se apreció un 1,38% hasta los 22.695,95 puntos.

Leé la nota completa

Donald Trump redobla la apuesta amenaza con una ofensiva "20 veces más fuerte" contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que su país responderá con una ofensiva “20 veces más fuerte” si Teherán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

La advertencia del mandatario estadounidense llega en medio de un nuevo aumento de la tensión en la región, luego de que la Guardia Revolucionaria iraní afirmara haber atacado un petrolero durante el fin de semana.

“Si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el Estrecho de Ormuz, será golpeado por Estados Unidos 20 veces más fuerte de lo que ha sido hasta ahora”, escribió Trump en su red social Truth Social.

image

