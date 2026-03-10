Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Donald Trump amenaza con una ofensiva "20 veces más fuerte" si Irán bloquea el estrecho de Ormuz

Live Blog Post

Suba del petróleo e impacto en la inflación: qué podría pasar con el gasto en subsidios y el superávit fiscal en 2026

Por Carlos Lamiral

pesos dolar inversiones Depositphotos

La volatilidad en el precio del petróleo por la escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a encender alertas sobre el frente inflacionario global y sus posibles efectos en la economía argentina. En ese contexto, el Gobierno podría enfrentar nuevas dificultades para sostener su plan de reducción de subsidios a la energía, una pieza clave del ajuste fiscal previsto para 2026 y del compromiso de alcanzar un superávit en las cuentas públicas.

En los hechos, el Gobierno ya se vio forzado en enero de este año a suspender la baja de subsidios energéticos, luego del salto inesperado de la inflación, que llegó al 2,9%. La aceleración de los precios encendió alarmas en el equipo económico, ya que el esquema de reducción del gasto en energía depende, en buena medida, de que la inflación continúe desacelerándose para evitar nuevos ajustes tarifarios de fuerte impacto social.

