Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este martes 10 de marzo

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.601,33 para la compra y a $1.697,04 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.699,75 para la compra y a $1.766,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.206,15 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.385 para la compra y a $1.435 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.442,14 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.416,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 10 de marzo

El dólar blue cotiza a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 10 de marzo

El dólar CCL cotiza a $1.478,99 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.4%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 10 de marzo

El dólar MEP cotiza a $1.433,64 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.865,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.472,49, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s68.552, según Binance.