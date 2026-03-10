El dólar se sostiene arriba de los $1.400, mientras la city se acomoda a un contexto global de extrema volatilidad + Seguir en









El dólar se mantiene casi sin cambios en una jornada con leves movimientos. El contexto global es adverso para los mercados emergentes y con menor atractivo del carry trade.

En lo que va del año, el Banco Central logró comprar más de u$s3.000 millones en el mercado cambiario. Foto: Freepik

El dólar oficial cerró prácticamente estable este martes y se mantuvo por encima de los $1.400, en una jornada marcada por altibajos y por un contexto internacional más desafiante para los mercados emergentes. La fortaleza global de la moneda estadounidense y un menor atractivo de las estrategias de carry trade comenzaron a reflejarse en el mercado cambiario local, a la espera del dato de inflación.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó en $1.416 y se mantiene a una distancia considerable del techo de la banda cambiaria, que se ubica en $1.621,98, lo que implica un margen cercano al 14,6%. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s339,6 millones.

"El spot cerró sin cambios en una jornada en la que el Dólar devolvió un poco de su rebote contra sus pares desarrollados y, en particular, contra varias monedas latinoamericanas como el real brasilero, que se apreció 1,6%. A juzgar por la evolución del interés abierto total en futuros, es posible que el Central haya tenido presencia en dicho mercado", señaló 1816 esta mañana.

En tanto, el dólar minorista cerró en $1.435 en el Banco de la Nación Argentina y promedió $1.440,9 según el relevamiento de entidades financieras que publica el Banco Central de la República Argentina. De esta manera, el dólar tarjeta —que incluye el recargo del 30% deducible de Ganancias— se ubicó en $1.865,5.

Entre los tipos de cambio financieros, el contado con liquidación retrocedió levemente hasta $1.477,27, mientras que el MEP cayó a $1.434,96. En paralelo, el dólar blue se negoció en torno a $1.425 en el mercado informal.

fmi dolares.jpg Dólar oficial sigue estable Imagen creada con inteligencia artificial El FMI advierte sobre la importancia de acumular reservas En paralelo, el debate sobre la acumulación de reservas volvió a ganar relevancia en el plano internacional. En un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Pierre-Olivier Gourinchas, advirtió que los países emergentes deben reforzar sus “colchones” financieros para enfrentar shocks externos. En un artículo publicado en el blog oficial del organismo, el economista señaló que el nivel de reservas internacionales es uno de los factores que distingue a las economías más vulnerables frente a crisis financieras. Según explicó, los países con escasos activos líquidos quedan particularmente expuestos cuando se deteriora el acceso al financiamiento o los mercados internacionales se vuelven adversos. Por ello, comparó la acumulación de reservas con el ahorro de los hogares: así como una familia necesita liquidez para afrontar imprevistos, los países requieren activos disponibles para estabilizar su economía ante shocks externos. Gourinchas destacó que las reservas cumplen un rol clave independientemente del régimen cambiario. Incluso en economías con tipo de cambio flexible, permiten contener movimientos bruscos del dólar y evitar costos macroeconómicos significativos. Si bien el análisis del FMI no incluyó referencias directas a la Argentina, la dinámica de las reservas ocupa un lugar central dentro del programa económico vigente y en el diálogo técnico entre el organismo y el Gobierno. En lo que va del año, el Banco Central logró comprar más de u$s3.000 millones en el mercado cambiario. Sin embargo, el nivel de reservas sigue siendo un indicador sensible para los analistas, especialmente en un escenario internacional de mayor volatilidad financiera.

Temas Dólar

BCRA