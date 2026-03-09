Cómo quedaron los precios de la nafta y el gasoil tras la suba de 5% de los combustibles

Las petroleras trasladan a los surtidores parte del aumento del crudo internacional y presionan sobre los precios. Nuevo golpe al bolsillo.

El alza del petróleo internacional comienza a reflejarse en los surtidores con aumentos en nafta y gasoil.

El barril de crudo superó nuevamente los u$s100 , impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y los riesgos sobre el suministro energético mundial. "No le vamos a trasladar la volatilidad al consumidor" , había dicho en off una fuente de YPF la compañía a este medio, unas horas antes del mensaje que el titular de la compañía, Horacio Marín, publicó en la red social X.

El ejecutivo expresó: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores" .

Con estos porcentajes de ajuste informados a este medio, los precios en surtidor tendrían a partir de este lunes 9 de marzo una suba moderada en las naftas y algo más marcada en el diésel.

La nafta súper pasaría de $1.717 a alrededor de $1.777 por litro , mientras que la nafta premium subiría de $1.881 a cerca de $1.947 tras un incremento promedio del 3,5%.

En el caso del diésel, el gasoil común treparía aproximadamente de $1.768 a $1.856, y el gasoil euro avanzaría desde $1.966 hasta cerca de $2.064 por litro, considerando un aumento cercano al 5%.

nafta El salto en los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente.

YPF hará "micropricing" para evitar un "cimbronazo en los precios de los combustibles"

Marín, en su mensaje, agregó: "Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

Cabe destacar que el precio del barril de crudo a los niveles actuales trae pros y contras para la Argentina, tal como distintos especialistas y referentes del sector explicaron a Energy Report. En síntesis, con la suba el país sumaría u$s5.000 millones en ingresos por exportaciones, pero se avecina un incremento para los consumidores locales con un seguro impacto sobre la inflación.

Las petroleras tienen en la actualidad liberados los precios para los consumidores, pero siempre quedan bajo la referencia que marca YPF como principal jugador del mercado. Se espera que de manera inminente el impacto de la disparada del crudo llegue con remarcaciones en los surtidores.