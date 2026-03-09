Suben hasta 5% los combustibles por la escalada del precio del petróleo

Fuentes de petroleras informaron a Ámbito que la disparada del precio del crudo por las tensiones en Medio Oriente repercutirá a partir de hoy en las estaciones de servicio.

Los precios de los combustibles suben alrededor de 5% en la mayoría de los surtidores del país, como consecuencia de la escalada internacional del valor del barril de petróleo por arriba de los 100 dólares por el conflicto y guerra en Medio Oriente.

Según indicaron fuentes de petroleras, el gasoil se incrementará en torno al 5%, mientras que las naftas súper y común de las principales estaciones de servicio aumentará por debajo de ese nivel, entre 3% y 4%, según la provincia, región y ciudad del país.

Para evitar un "cimbronazo" en los precios y más presión inflacionaria, YPF, que tiene más del 50% del mercado argentino de combustibles, prometió aplicar una estrategia de "micropricing".

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, publicó en la red social X un mensaje para llevar alivio a los conductores y consumidores. "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición. @YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores" , señaló.

En su mensaje, Horacio Marín agregó: "Trabajamos con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average podremos atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable. La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

¿Qué es el microprecing?

YPF decidió dejar de informar los aumentos de los combustibles, salvo que se produzcan variaciones significativas en el valor internacional del petróleo, los biocombustibles o el tipo de cambio, a partir de la aplicación de una nueva tecnología para segmentar los precios en surtidores de acuerdo a la demanda. Es decir, el sistema modifica los precios de los combustibles según la demanda, el flujo vehicular y la competencia en cada zona.

El sistema, denominado micropricing, es una estrategia que permite modificar los precios de productos o servicios con un alto nivel de precisión, en tiempo real y de forma segmentada, forma parte de un proyecto integral junto a tecnología avanzada de inteligencia artificial.

Según explicaron desde YPF, la idea es continuar con la implementación de descuentos de hasta el 6% para cargar combustible entre las 0 y las 6 de la mañana. Dado que en ciertas franjas horarias la afluencia de clientes disminuye notablemente en las estaciones de servicio, la petrolera intenta incentivar un cambio en los hábitos de consumo con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y optimizar el uso de sus recursos.

El beneficio se consigue combinando dos reducciones que aplica la empresa energética: un 3 % por pagar con la APP YPF de 0 a 6 de la mañana, y un 3 % adicional si se usa la modalidad de autodespacho en las estaciones habilitadas.