CABA: aumentó 38,5% interanual la cantidad de locales vacíos

Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, los comercios en venta, alquiler o cerrados crecieron 38,5% interanual en el primer bimestre y también se registraron subas en La Plata.

Durante enero y febrero, 14 locales inactivos en La Plata.

El número de locales comerciales vacíos en las principales áreas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un fuerte incremento en el inicio de 2026. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, durante el bimestre enero-febrero se detectaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados, lo que representa un aumento de 38,5% respecto del mismo período de 2025.

El informe también mostró un deterioro frente a la medición inmediatamente anterior. En comparación con noviembre-diciembre de 2025 —cuando se habían contabilizado 198 locales sin actividad— la cantidad creció 43,4%.

Fuerte aumento de locales en alquiler Al analizar únicamente los locales ofrecidos en el mercado, el estudio revela que el mayor incremento se registró en los inmuebles en alquiler. En este segmento se observó una suba interanual de 158,8% y un avance de 91,3% respecto del bimestre previo.

En el caso de los locales en venta, la dinámica fue más moderada: se registró un aumento de 12,5% frente a enero-febrero de 2025, aunque con una caída de 25% en relación con la medición de noviembre-diciembre.

El relevamiento, que la entidad realiza desde 2014 sobre las principales arterias comerciales porteñas, detectó incrementos bimestrales de locales vacíos en prácticamente todas las zonas analizadas. La única excepción fue la avenida Pueyrredón, en el tramo comprendido entre las calles 0 y 1200, donde la cantidad de locales inactivos se mantuvo sin cambios respecto al período anterior.

cierre El estudio revela que el mayor incremento se registró en los inmuebles en alquiler. La Plata también muestra más locales sin actividad La tendencia también se observa en el interior de la provincia. De acuerdo con datos relevados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires y analizados por la Cámara de Comercio, las principales áreas comerciales de La Plata registraron un incremento significativo en la cantidad de locales sin actividad. Durante enero-febrero de 2026 se identificaron 14 locales inactivos —en venta, alquiler, clausurados o cerrados—, lo que representa un aumento de 180% frente al mismo período de 2025. No obstante, la entidad aclaró que esa variación está amplificada por la baja base de comparación, ya que el año pasado se habían detectado apenas cinco locales en esa condición. En comparación con el bimestre previo, noviembre-diciembre de 2025, el incremento fue más moderado y alcanzó el 7,7%.