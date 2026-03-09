La inflación de CABA desaceleró al 2,6% en febrero y anticipan una "sorpresa" para el IPC Por Solange Rial + Seguir en









El mes pasado, la suba general de precios en la Ciudad de Buenos Aires fue menor a la enero aunque se notó una fuerte alza en alimentos y en los costos de mantener una vivienda.

La inflación de CABA desaceleró en febrero pero sigue en niveles elevados. Ambito

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires desaceleró en febrero al 2,6% frente al 3,1% que marcó en enero, por lo que ya acumula 5,7% en solo dos meses. Las divisiones que más aumentaron fueron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles que saltó un 5,9%, y dentro de alimentos, las carnes se dispararon un 7,3%. La variación acumulada se estableció en 32,4%.

Es así que durante febrero los servicios aumentaron un 3% por sobre los bienes que avanzaron un 1,9%. Dentro del primero de ello, la suba se explicó por el incremento en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas de electricidad. Le siguieron en importancia, los aumentos en los precios de los restaurantes, bares y casas de comida, la tarifa de gas y alquileres. El contrapeso lo dio una disminución en pasajes aéreos, y hoteles.

"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente carnes) y, en menor medida, a los aumentos en los valores de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar y de los medicamentos", ampliaron desde el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA).

La mejor desaceleración en general del mes se explica, entre otras causas, por la caída del 6,5% de los precios estacionales, principalmente por las bajas en los precios de los pasajes aéreos, las tarifas del alojamiento en hoteles y en los valores de los paquetes turísticos. Por otra parte, los regulados aumentaron 4,5%, por suba en las tarifas de electricidad y de gas por red, junto con subas de las cuotas de la medicina prepaga y en el boleto de colectivo.

Consultada por Ámbito, la economista Rocío Bisang de GMA Capital, expresó: "Creo que si bien la inflación de febrero para CABA fue inferior a la de enero, lo que de buenas a primeras luce positivo, es importante mirar el dato con cuidado. A diferencia de enero, en febrero los estacionales jugaron a favor y las bajas en servicios vinculados a turismo (pasajes de avion, hoteleria, etc.) y frutas y verduras contribuyeron a moderar la suba".

La experta resaltó que, como contrapunto, la núcleo escalo 0,9 puntos porcentuales y se ubicó en 3,1%, "principalmente impactado por carnes y los regulados aumentaron 4,5%, impulsados por las tarifas en el contexto del cambio de esquema de subsidios a la energía". Desaceleró la inflación de CABA: qué esperar para el IPC Respecto a la medición a nivel nacional, para Bisang "puede que nos llevemos una sorpresa", porque, "si tomamos las variaciones de CABA y le aplicamos los ponderadores de nación, la inflación nos da entre 2,2% y 2,4% dependiendo la metodología que usemos, lejos del 2,7% - 3% al que apuntaban las consultoras". "Esto responde en gran medida a que la inflación de CABA asigna mayor peso a los servicios que el IPC nacional. De todas maneras, los datos de CABA pueden no ser representativos para el resto del país, por lo que es probable que haya que esperar al jueves para tener un poco mas de certezas", agregó. image "Si se ponderan las variaciones de bienes y servicios de CABA a INDEC Nacional daría una inflación en febrero de 2,3% mientras que si se ponderan las aperturas a INDEC daría 2,1%. El REM pronosticó una inflación del 2,7%", expresó Salvador Vitelli, Head of research de Romano Group, tras conocer el dato. Sector por sector: qué fue lo que más aumentó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 5,9%, con una incidencia de 1,15 puntos porcentuales en la variación mensual del IPCBA, debido a las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y de gas por red. Le siguieron en importancia, las actualizaciones en los precios de los alquileres .

