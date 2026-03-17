Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 17 de marzo

El dólar mayorista cotiza este martes a $1.396, mientras que el blue y el MEP se vende en los $1.425. El Banco Central (BCRA) sufrió ayer su mayor pérdida de reservas desde fines de enero (y desde julio de 2025 sin contar los fines de mes donde suelen darse variaciones negativas por movimientos bancarios) por pagos de deuda a organismos y caída en cotizaciones.

Mientras tanto, el riesgo país superó los 600 puntos básicos por primera vez en tres meses, ya que la guerra en Medio Oriente no da señales de cese.

Este martes, mientras se sigue de cerca la dinámica de la guerra en Medio Oriente, INDEC dará a conocer el índice de precios mayoristas y el costo de la construcción que dará indicios de la actividad económica y los precios.