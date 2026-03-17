Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 17 de marzo

El dólar mayorista cotiza este martes a $1.396, mientras que el blue y el MEP se vende en los $1.425. El Banco Central (BCRA) sufrió ayer su mayor pérdida de reservas desde fines de enero (y desde julio de 2025 sin contar los fines de mes donde suelen darse variaciones negativas por movimientos bancarios) por pagos de deuda a organismos y caída en cotizaciones.
Por la menor recaudación tributaria, el Gobierno prevé más ajuste en el gasto público
Por Liliana Franco
En el equipo económico atribuyen el alza del IPC de febrero a ajustes tarifarios y factores estacionales, y descartan por ahora endurecer la política monetaria. Mientras tanto, el Tesoro apunta a sostener el superávit en un escenario de ingresos fiscales en descenso y actividad que mostraría una recuperación incipiente.
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