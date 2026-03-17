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17 de marzo 2026 - 07:40

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 17 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza este martes a $1.396, mientras que el blue y el MEP se vende en los $1.425. El Banco Central (BCRA) sufrió ayer su mayor pérdida de reservas desde fines de enero (y desde julio de 2025 sin contar los fines de mes donde suelen darse variaciones negativas por movimientos bancarios) por pagos de deuda a organismos y caída en cotizaciones.

Mientras tanto, el riesgo país superó los 600 puntos básicos por primera vez en tres meses, ya que la guerra en Medio Oriente no da señales de cese.

Este martes, mientras se sigue de cerca la dinámica de la guerra en Medio Oriente, INDEC dará a conocer el índice de precios mayoristas y el costo de la construcción que dará indicios de la actividad económica y los precios.

Live Blog Post

Por la menor recaudación tributaria, el Gobierno prevé más ajuste en el gasto público

Por Liliana Franco

En el equipo económico atribuyen el alza del IPC de febrero a ajustes tarifarios y factores estacionales, y descartan por ahora endurecer la política monetaria. Mientras tanto, el Tesoro apunta a sostener el superávit en un escenario de ingresos fiscales en descenso y actividad que mostraría una recuperación incipiente.

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Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 17 de marzo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.417,58 para la venta.

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