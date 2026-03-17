El BCRA llegó a 50 ruedas consecutivas con compras, pero las reservas rozaron mínimos de 2026

Las reservas cerraron u$s44.721 millones, con una caída de u$s67 millones por caída de cotizaciones. Así, tocaron un mínimo desde el 30 de enero.

El Banco Central (BCRA) completó este martes 50 ruedas consecutivas de compra de dólares en el mercado para atesorar en las reservas internacionales desde la puesta en marcha de la última fase cambiaria anunciada el primer día hábil del año.

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La autoridad monetaria aceleró la adquisición de dólares, al hacerse de u$s73 millones. De esta manera, acumula un salado positivo de u$s3.504 millones.

Pese a que el BCRA cerró la jornada con saldo postivo, las reservas brutas continúaron la sangría por quinta rueda consecutiva: cerraron en u$s44.721 millones, con una caída de u$s67 millones por caída de cotizaciones. Así, tocaron un mínimo desde el 30 de enero. Las netas, por su parte, se ubicaron en u$s2.063 millones negativos , según el economista Federico Machado .

En las últimas 50 ruedas, los activos internacionales crecieron u$s1.622 millones.

Las reservas se hundieron el lunes luego de que el BCRA afrontara pagos a unos a organismos, principalmente al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por cerca de u$s450 millones. Al mismo tiempo, hubo caída de cotizaciones por un monto en torno a los u$s100 millones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 17 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.396.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, martes 17 de marzo

El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, martes 17 de marzo

El dólar CCL cerró a $1.468,17 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 17 de marzo

El dólar MEP cerró a $1.420,82 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 17 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.839,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 17 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.464,51, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 17 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s74.681, según Binance.