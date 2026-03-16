Inflación bajo presión: ya advierten una aceleración en marzo ante efecto de la guerra sobre el precio del petróleo Por Solange Rial + Seguir en









A un mes ya estacionalmente complicado, se le suma la presión en los combustibles producto de la guerra en Medio Oriente y la suba en los pasajes del transporte urbano.

La inflación de marzo podría ubicarse por encima del 3% mensual, advierten economistas. Depositphotos

La inflación de marzo podría ubicarse por encima del 3% mensual, advierten ya varios especialistas. A la estacionalidad que suele tener este mes, producto del inicio de las clases en educación y el cambio de temporada en indumentaria, se le suman factores internos y externos que suman presiones extras. El barril del petróleo por encima de los u$s100 debido al recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, genera subas en los combustibles que se adicionan a la actualización del boleto en el transporte urbano. Frente a este escenario, Economistas ponen en alerta los efectos sobre los salarios y la parálisis en la actividad.

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Cabe resaltar que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero se ubicó en el 2,9%, tratándose así del noveno mes consecutivo en el que no se desacelera. De hecho, diversas consultoras sostienen que, de haberse utilizado el índice con canasta actualizada —ponderadores de 2017-18— hubiera dado entre 3%-3,1%. A su vez, el IPC Núcleo, el que mide la inercia inflacionaria más allá de los factores estacionales, marcó 3,1%, su mayor variación desde abril de 2025, mientras que el promedio móvil de tres meses ya se ubica en 2,9%.

"Varias estimaciones ya dan la inflación de marzo por encima del 3%", le dijo a Ámbito, Florencia Fiorentin, economista jefe de la consultora EPyCA, quien remarcó que la incidencia de la suba del petróleo internacional eleva al alza al indicador. "Derrama directamente a todas las actividades productivas, en los costos, y en los servicios públicos. Es probable que empresas que están operando con bajo margen de ganancias tengan una estrangulación mayor, y con el estancamiento actual en el consumo también son probables nuevos cierres en los próximos meses", amplió.

"Marzo es un mes estacionalmente de inflación elevada por la vuelta de las clases con la cual aún si no hubiera ningún tipo de novedades, la inflación de marzo debería ser más elevada que la de febrero por lo que no hay motivo para pensar que este año sería diferente y a eso se le suma el shock del aumento del precio del petróleo", le dijo a este medio, en la misma línea, el director de Economía de Fundar, Guido Zack. "Mostraría 10 meses consecutivos de aumento de la inflación", acotó.

Para el especialista en macroeconomía, "el plan antiinflacionario del Gobierno ya dio todo lo que tenía para dar y de ahora en más para que vuelva a tener una tendencia a la baja tienen que plantear algo distinto, porque porque caso contrario no hay motivos para que la inflación baje sustancialmente de estos niveles". "Caputo culpó a los precios relativos. Una inflación por precios relativos es una inflación no monetaria. Para que los precios relativos se sigan acomodando y que se minimice el impacto inflacionario de esa corrección tiene para haber una política de ingresos", profundizó.

Inflación vivienda Pexels La inflación no cede: cómo vienen las mediciones privadas de marzo El IPC Invecq, que había cerrado febrero en 2,9%, evidenció una leve desaceleración durante la primera quincena del mes, con el promedio móvil de cuatro semanas en 2,7%. De todas formas, "no puede descartarse un nuevo repunte en los próximos días", dado que aún no impactó de lleno el ajuste tarifario de marzo ni la suba en combustibles (por la guerra en Medio Oriente), expresaron desde esa consultora. "El principal reto del Gobierno es precisamente evitar efectos de segunda vuelta: que los shocks puntuales —como el ajuste de tarifas, o el aumento en carnes y combustibles— no se incorporen a la nominalidad siguiente vía paritarias y contratos. Esto vuelve crítica la política de ingresos, que probablemente exija sostener una postura más restrictiva sobre salarios reales en el corto plazo, con el costo de una recuperación más lenta del poder adquisitivo y por ende del consumo y la actividad económica", ampliaron. Con datos al 13 de marzo, el IPC de Orlando Ferreres midió una inflación general del 0,4% en la semana y una inflación núcleo del 0,1%, que tiene implícito una suba del 3,9% en Regulados y Estacionales en conjunto. "Mantenemos nuestra proyección de inflación de marzo en 3%", explicaron desde Facimex, con un escenario base que indica que marzo mostrará el pico inflacionario del año porque se trata del "mes estacionalmente más desafiante del año por las subas en Educación con el inicio de las clases, en Indumentaria con el cambio de temporada y en algunos rubros de Alimentos, como los productos lácteos". Además, este año, marzo llegó con un aumento del 4,9-5,1% en los colectivos (líneas jurisdiccionales) de la CABA y la PBA y del 7,6% para los colectivos (líneas nacionales) del AMBA.

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