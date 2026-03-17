Cedears: cuáles son las tres grandes empresas multinacionales que pagan dividendos en la semana + Seguir en









Estas empresas que cuentan con su instrumento en el mercado local permiten armar una cartera estable para generar un flujo de ingresos periódico en moneda dura.

Estas empresas que cuentan con Cedears permiten armar una cartera estable para generar un flujo de ingresos periódico en moneda dura. Depositphotos

En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Y en la semana que arrancó este lunes 16 de marzo y finaliza el viernes 20, hay tres grandes y populares empresas que pagan su renta en dólares.

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Puntualmente, las empresas que distribuyen dividendos durante estos días no sólo lideran sus respectivos sectores, sino que también cuentan con un extenso historial de resultados sólidos y consistentes.

Esa combinación (trayectoria, estabilidad y políticas claras de remuneración al accionista) hace que muchos inversores las elijan para mantener posiciones de largo plazo.

Su política de dividendos apunta a ofrecer previsibilidad y a sostener el atractivo de sus acciones incluso en períodos de volatilidad de mercado.

Y para los ahorristas argentinos, este tipo de instrumentos funciona como una alternativa para dolarizar parte del portafolio sin necesidad de operar directamente en mercados externos, ya que los Cedears se compran y venden en pesos, pero cuentan con el respaldo de acciones que cotizan en Wall Street.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears En el mercado de capitales local se negocian múltiples Cedears de acciones internacionales que reparten dividendos de forma trimestral. Depositphotos Los tres Cedears que pagan dividendos esta semana El pago trimestral de estas compañías se realiza durante esta semana: Martes 17 de marzo McDonald’s (MCD): u$s1,86 por acción (5 Cedears). Jueves 19 de marzo General Motors (GM): u$s0,18 por acción (2 Cedears). Viernes 20 de marzo eBay (EBAY): u$s0,31 por acción (3 Cedears). En conjunto, estos pagos permiten diversificar la cartera con empresas globales y, al mismo tiempo, obtener flujos periódicos de ingresos en dólares, una combinación que muchos inversores priorizan frente a la volatilidad local. Cómo comprar Cedears de dividendos Para comprar Cedears de dividendos, es necesario abrir una cuenta comitente (cuenta de inversiones) en una sociedad de bolsa (bróker) que esté correctamente regulada por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Actualmente, existen muchas, por lo que se recomienda navegar por el ranking de agentes BYMA que mes tras mes destaca a las más grandes e importantes. Posteriormente, solo resta depositar los fondos deseados desde una cuenta bancaria del mismo titular y contactarse con el asesor financiero designado para poder armar un portafolio en base a las características de cada inversor.

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