Los ADRs suben hasta 2,7%, los bonos avanzan y el riesgo país cae debajo de los 600 puntos + Seguir en









Los títulos soberanos abren al alza en Nueva York, mientras que el petróleo continúa en los u$s100 el barril, producto de la guerra en Medio Oriente.

El riesgo país se recupera después de cruzar una barrera clave. Depositphotos

Los ADRs suben hasta 2,8%, los bonos en dólares avanzan en Wall Street y el riesgo país desciende por debajo de los 600 puntos básicos. En tanto, el petróleo continúa en los u$s100 el barril producto de la guerra en Medio Oriente.

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A nivel local, el Ministerio de Economía de informó que en febrero se volvió a registrar superávit financiero, y acumula 24 de los últimos 26 meses con cuentas en orden.

El lunes se conoció que en febrero, el Gobierno registró un superávit primario de $1.41 billones (equivalente a 0,4% del PBI acumulado en los primeros dos meses del año) y un resultado financiero de $0,14 billones (0,1% del PBI en el mismo período, excluyendo intereses sobre lecaps/boncaps y boncers cupón cero). Los ingresos totales cayeron 8,9% interanual en términos reales y el gasto primario disminuyó 8,8% en términos reales.

Por otra parte, "la licitación del Tesoro no logró impulsar las tasas de corto plazo, que continúan oscilando en torno al piso de 20%. Con tasas a 3 meses en torno a 30% y expectativas de inflación de 2,6% para marzo (menores para abril-mayo), las tasas reales resultan levemente negativas, retornando a una postura expansiva", explicaron desde Max Capital.

ADRs y S&P Merval A nivel local, el S&P Merval sube 1,6% a 2.647.863,75 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepa 1,8% a 1.800,08 puntos.

Los papeles nacionales operan con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Sociedad Comercial del Plata (+3%), YPF (+2,3%) y Grupo Supervielle (+2,1%). En Wall Street los ADRs suben hasta 2,7% de la mano de Grupo Financiero Galicia, seguido por BBVA Argentina (+2,5%) y Banco Macro (+2,3%). Los ojos del mercado siguen puestos en el estrecho de Ormuz En las últimas horas, la noticia fue que Donald Trump le pidió a algunos aliados que colaboren con el envío de buques militares para escoltar petroleros y garantizar el tránsito de crudo por la zona. Sin embargo, varios países todavía evalúan su participación, en un contexto donde continúan las amenazas de Irán y persiste el riesgo para una de las rutas energéticas más importantes del mundo, aportaron desde PPI.

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