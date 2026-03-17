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17 de marzo 2026 - 11:44

Los ADRs suben hasta 2,7%, los bonos avanzan y el riesgo país cae debajo de los 600 puntos

Los títulos soberanos abren al alza en Nueva York, mientras que el petróleo continúa en los u$s100 el barril, producto de la guerra en Medio Oriente.

El riesgo país se recupera después de cruzar una barrera clave.

El riesgo país se recupera después de cruzar una barrera clave.

Depositphotos

Los ADRs suben hasta 2,8%, los bonos en dólares avanzan en Wall Street y el riesgo país desciende por debajo de los 600 puntos básicos. En tanto, el petróleo continúa en los u$s100 el barril producto de la guerra en Medio Oriente.

A nivel local, el Ministerio de Economía de informó que en febrero se volvió a registrar superávit financiero, y acumula 24 de los últimos 26 meses con cuentas en orden.

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El lunes se conoció que en febrero, el Gobierno registró un superávit primario de $1.41 billones (equivalente a 0,4% del PBI acumulado en los primeros dos meses del año) y un resultado financiero de $0,14 billones (0,1% del PBI en el mismo período, excluyendo intereses sobre lecaps/boncaps y boncers cupón cero). Los ingresos totales cayeron 8,9% interanual en términos reales y el gasto primario disminuyó 8,8% en términos reales.

Por otra parte, "la licitación del Tesoro no logró impulsar las tasas de corto plazo, que continúan oscilando en torno al piso de 20%. Con tasas a 3 meses en torno a 30% y expectativas de inflación de 2,6% para marzo (menores para abril-mayo), las tasas reales resultan levemente negativas, retornando a una postura expansiva", explicaron desde Max Capital.

ADRs y S&P Merval

A nivel local, el S&P Merval sube 1,6% a 2.647.863,75 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares trepa 1,8% a 1.800,08 puntos.

Los papeles nacionales operan con mayoría de alzas, entre las que destacan la de Sociedad Comercial del Plata (+3%), YPF (+2,3%) y Grupo Supervielle (+2,1%).

En Wall Street los ADRs suben hasta 2,7% de la mano de Grupo Financiero Galicia, seguido por BBVA Argentina (+2,5%) y Banco Macro (+2,3%).

Los ojos del mercado siguen puestos en el estrecho de Ormuz

En las últimas horas, la noticia fue que Donald Trump le pidió a algunos aliados que colaboren con el envío de buques militares para escoltar petroleros y garantizar el tránsito de crudo por la zona.

Sin embargo, varios países todavía evalúan su participación, en un contexto donde continúan las amenazas de Irán y persiste el riesgo para una de las rutas energéticas más importantes del mundo, aportaron desde PPI.

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