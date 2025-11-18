ARCA modificó el régimen de pago para autónomos, monotributistas y personal de casas particulares







La resolución 5790/2025 publicada en el Boletín Oficial fija un nuevo esquema ante rechazos reiterados de débitos. Tras cuatro rechazos, la adhesión será dada de baja y deberá tramitarse nuevamente.

ARCA oficializó cambios en el régimen de pagos mediante la resolución 5790/2025. Depositphotos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el régimen de pago por débito automático mediante CBU para trabajadores autónomos, monotributistas y empleados del régimen de casas particulares. La medida fue oficializada a través de la Resolución 5790/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio se implementa luego de que el organismo detectara un número creciente de rechazos en los débitos automáticos, asociados a cuentas cerradas, inactivas, falta de fondos o instrucciones de no pago. Cada rechazo genera costos operativos para la agencia, lo que impulsó la revisión del sistema.

monotributo.jpg El organismo detectó un aumento de rechazos en los pagos asociados a cuentas cerradas o sin fondos. Cómo será la nueva notificación de ARCA tras rechazos en los pagos De acuerdo con la nueva disposición, cuando se acumulen tres rechazos consecutivos, ARCA notificará al contribuyente a través del Domicilio Fiscal Electrónico para que regularice la situación. Si se registra un cuarto rechazo, la adhesión al débito automático quedará automáticamente cancelada.

La resolución aclara que la inscripción al servicio debe iniciarse previamente en la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. Las solicitudes realizadas antes del día 20 de cada mes comenzarán a regir al mes siguiente. Quienes deseen volver a utilizar el débito automático deberán realizar una nueva adhesión mediante los canales habilitados.

ARCA La adhesión al servicio deberá iniciarse desde la entidad bancaria donde está radicada la cuenta. El esquema también se replica para el personal de casas particulares, a través de ajustes en la Resolución General 3.693. En estos casos, la notificación del rechazo y la baja de la modalidad también será electrónica, salvo que el contribuyente no tenga Domicilio Fiscal Electrónico constituido, en cuyo caso se usará otro medio.

Cómo impactan las nuevas reglas de ARCA en los monotributistas Para los monotributistas, la actualización incorpora las mismas reglas de notificación, suspensión y reactivación. Todas las comunicaciones se efectuarán de forma digital, en línea con los mecanismos previstos para el Régimen Simplificado. aviso_334683 Según ARCA, los cambios apuntan a evitar intentos repetidos de débito que nunca se concretan, disminuir costos administrativos y fortalecer el cumplimiento mensual de las obligaciones previsionales. La resolución fue elaborada con intervención de las áreas de Legislación, Recaudación, Asuntos Jurídicos y Sistemas del organismo. La normativa rige de inmediato para los nuevos rechazos que se produzcan, conforme lo estipulado en su artículo 4°.