Economía logró superávit financiero de $517.672 millones, pese a pagar intereses por más de $300.000 millones Por Carlos Lamiral







El Ministerio de Economía anunció este lunes que durante octubre logró un superavit primario de $823.925 millones, lo que implica un acumulado al año del 1,4% del PBI

El gobiero avanza en lograr el objetivo fiscal del 2025 Mariano Fuchila

El Ministerio de Economía informó este lunes que en octubre logró un superávit fiscal primario de $823.925 millones, con uno financiero de $517.672 millones., luego de pagar intereses por un total de $306.253 millones.

De esa manera, el gobierno argentino logró consolidar el ancla fiscal, con un acumulado de los primeros 10 meses del resultado primario de 1,4% del PBI, en linea con el objetivo de fin de año de lograr 1,6% del PBI, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El informe oficial indica que el Sector Público Nacional (SPN) "acumuló al décimo mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,5% del PBI (superávit primario de aproximadamente 1,4% del PIB), sosteniendo el ancla fiscal del programa de gobierno".

Para alcanzar la meta anual acordada con el Fondo el gobierno debería lograr en noviembre y diciembre un 0,2 puntos mas de superávit, con la salvedad de que el último mes del año es un período de pagos de aguinaldos donde los márgenes fiscales se achican.

La información indica que "los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.9 billones (+28,1%)". "En lo que respecta a los recursos tributarios, los mismos presentaron un crecimiento de 24,4% interanual explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Importación (65,7%), Ganancias (41,8%), los Débitos y Créditos (41,2%), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (35,9% ) y el IVA neto de reintegros (31,5% )".

"Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia del impuesto PAIS y los ingresos generados a partir del proceso de exteriorización de activos y de los fondos relacionados con el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)", indicó el Palacio de Hacienda. Noticia en Desarrollo