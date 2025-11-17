SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

17 de noviembre 2025 - 09:00

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 17 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial extendió la calma y cayó 2,5% la semana anterior. Por su parte, el MEP retrocedió 0,2% y el CCL avanzó 0,6%. En tanto, los bonos en dólares y los ADRs continúan alcistas.

Durante este lunes el Gobierno dará a conocer el resultado fiscal del mes de octubre.

Live Blog Post

Wall Street retoma las subas y espera el balance de Nvidia, que será el plato fuerte de la semana

Tras un cierre agridulce la semana pasada, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes. A partir de esta rueda comenzarán a publicarse los primeros datos económicos que fueron demorados en EEUU por el shutdown más largo de la historia. Sin embargo, el foco semanal estará puesto en Nvidia, que difundirá sus últimos resultados trimestrales el miércoles.

Live Blog Post

La Bolsa de Singapur lanzó futuros de Bitcoin y Ethereum en plena caída del mercado de criptomonedas

La Bolsa de Singapur (SGX) anunció este lunes que su división de derivados introducirá la negociación de futuros perpetuos de las criptomonedas Bitcoin y Ether en su plataforma. Los nuevos futuros de criptomonedas estarán disponibles a partir del 24 de noviembre, según un comunicado de SGX. El acceso a estos productos de negociación estará limitado a inversores acreditados e institucionales.

Live Blog Post

La city anticipa calma en el dólar ante boom de ONs, pero advierte por más inflación en el cierre del año

Por Giuliana Iglesias

El mercado local transita una semana clave ante nuevas señales sobre el futuro del esquema cambiario. En paralelo, se especula con definiciones sobre los encajes.

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 17 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.380,78 para la compra y a $1.432,06 para la venta.

