Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 17 de noviembre

Live Blog Post

Wall Street retoma las subas y espera el balance de Nvidia, que será el plato fuerte de la semana

Tras un cierre agridulce la semana pasada, los principales índices de Wall Street operan con una leve tendencia al alza en la preapertura de este lunes. A partir de esta rueda comenzarán a publicarse los primeros datos económicos que fueron demorados en EEUU por el shutdown más largo de la historia. Sin embargo, el foco semanal estará puesto en Nvidia, que difundirá sus últimos resultados trimestrales el miércoles.