El dólar mayorista se acomoda abajo de $1.400 y ya se ubica a 8,5% del techo de la banda







La caída del oficial amplió la brecha con los paralelos, impulsados por arbitrajes tras la restricción cruzada. Los futuros recortan expectativas de devaluación y el mercado transita una “pax cambiaria”, mientras crece la demanda por bonos en dólares y acciones energéticas.

El mercado opera con tranquilidad, en donde la estacionalidad juega a favor. Vecteezy

El dólar continúa la tendencia bajista y el mayorista ya opera por debajo de los $1.400. Sin embargo, creció la brecha con los paralelos, en donde el dólar MEP supera los $1.448, en parte por el arbitraje que se produce ante la restricción cruzada que continúa vigente desde las elecciones legislativas. Más allá de este punto, el mercado redujo sus expectativas de salto cambiario y así también se comprueba con la baja que registran los contratos de dólar futuro.

"Las posiciones long, que apostaban a un cambio de régimen cambiario, parecen ir capitulando. En línea con ello, los ajustes en los contratos de futuros se mantienen dentro de las bandas" hasta mediados del año que viene, "indicando la creciente credibilidad del mercado en el esquema a partir de la ratificación tanto de Milei como de Caputo", expresaron desde PPI, en donde marcaron que todos los contratos ya operan debajo de la banda cambiaria.

Además del boom de las ONs que está generando una mayor oferta al mercado, estacionalmente es un período para que el dólar este más calmo: las empresas suelen vender dólares para pagar los aguinaldos de sus empleados, al mismo tiempo que va llegando en los próximos meses la cosecha fina que si bien va a ser menor - por el adelantamiento de la cosecha previo a las elecciones- aporta oferta al mercado cambiario.

En estos días, la dinámica del mercado continúa en una suerte de "pax cambiaria" mientras se acentúa la demanda por los bonos en dólares ante una eventual compresión del riesgo país, y atractivo por la renta variable local especialmente vinculada al sector petrolero.

El Tesoro volvió a comprar dólares en el MLC Según retoma en esta jornada la consultora 1816, las series estadísticas del Informe Monetario Diario indican que “otras operaciones con el Tesoro Nacional” expandieron la Base Monetaria en $34.000 millones, monto equivalente a lo que cayeron los depósitos del Gobierno en Pesos en el BCRA ese día y similar a lo que crecieron los depósitos en Dólares del fisco (u$s20 millones).

"Las compras del Tesoro por u$s20 millones del 12 de noviembre se realizaron en el mercado y no al Banco Central, según confirman los últimos datos del BCRA", explicaron en esta jornada desde Max Capital, lo que implica que estas compras contribuyen a la acumulación de reservas. Desde este mismo informe adelantaron que es probable que el Gobierno continúe realizando compras pequeñas a través del Tesoro siempre que las condiciones lo permitan. Sin embargo, "creemos que sería preferible que el Banco Central establezca un esquema transparente de compras de reservas, en lugar de depender exclusivamente de operaciones del Tesoro cuyos datos se publican con rezago", reclamaron.