El dólar oficial cotizó a $1.365 para la compra y a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.371,20 para la compra y a $1.422,09 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 18 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 18 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este martes 18 de noviembre
A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, martes 18 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.387.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 18 de noviembre
El dólar blue se ubicó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 18 de noviembre
El dólar CCL opera en $1.485,77 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7,1%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 18 de noviembre
El dólar MEP cotiza a $1.446,34 y la brecha con el dólar oficial queda en el 4,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 18 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.839,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 18 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 18 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.813,32 , según Binance.
