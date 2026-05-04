El petróleo vuelve a superar los u$s110 y en Wall Street anticipan bajas ante nuevas tensiones en Medio Oriente

Al dar inicio a otra semana repleta de resultados empresariales, persisten las preocupaciones sobre la magnitud de la inversiones en inteligencia artificial. A eso se le suman las últimas novedades en la guerra en Medio Oriente, con un supuesto ataque iraní a embarcaciones norteamericanas en el estrecho de Ormuz.

El crudo retoma su tendencia alcista en el arranque de la semana.

Tras un arranque de mes al alza , los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes a medida que se recrudecen las tensiones en Medio Oriente . De manera similar, el petróleo vuelve a tomar temperatura , con incrementos diarios por encima del 3%, y se ubica por encima de los u$s111 esta mañana.

El ejército iraní advirtió este lunes a las fuerzas estadounidenses que no entraran en el estrecho de Ormuz , después de que el presidente norteamericano, Donald Trump , anunciara que Estados Unidos comenzaría a ayudar a liberar a los buques bloqueados en el golfo Pérsico.

Trump dio pocos detalles sobre el plan para ayudar a los buques , mientras que el Comando Central de EEUU dijo que respaldaría la iniciativa con 15.000 efectivos militares , más de 100 aeronaves, además de buques de guerra y drones.

Hace unas horas, Irán aseguró que dos misiles impactaron contra un buque de Estados Unidos , aunque desde Washington lo desmienten. El buque habría sido obligado a retroceder tras el fuerte impacto, según indicó la agencia de noticias estatal iraní. El ataque habría sido luego de que EE.UU. “violara los protocolos de seguridad”

En este contexto, los futuros del crudo Brent suben 3,45% hasta los u$s111,9 por barril, mientras que el crudo estadounidense WTI también sube más de un 3,15% hasta los u$s105,21.

Producto de esta situación, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, reconoció durante su visita a Australia que el bloqueo en el estrecho de Ormuz tiene un "impacto enorme" en la región. Tras reunirse en Canberra con su par australiano, Anthony Albanese, Takaichi declaró que los dos países responderían con "un sentido de urgencia" para estabilizar el suministro energético.

Wall Street Una nueva tanda de empresas tecnológicas presentarán sus balances esta semana. Robb Miller

Las claves de la jornada en los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,12% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,02%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,39% a la baja.

En la previa, las acciones con mayores subas son eBay (+8%), Seagate (+4%) y Micron (+3%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Aptiv (-11%), Norwegian Cruise (-6%) y Consolidated (-5%).

Al dar inicio a otra semana repleta de resultados empresariales, persisten las preocupaciones sobre la magnitud de la inversiones en inteligencia artificial, que actualmente asciende a u$s751.000 millones para 2026, u$s80.000 millones por encima de las estimaciones al inicio de la temporada de resultados y un 83% más que el gasto previsto para 2025.

Entre las empresas que presentarán sus resultados esta semana se encuentran Advanced Micro Devices (AMD), Super Micro Computer (SMC), Palantir, Walt Disney y McDonald's.

En Europa, el Euro Stoxx cae 1,11%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 0,11% y el CAC francés acompaña con -1,01%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,21%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,11%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 5,21% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.