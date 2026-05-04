Irán asegura que dos misiles impactaron contra un buque de EEUU en el estrecho de Ormuz

Teherán sostuvo que su Armada atacó una fragata estadounidense en el estrecho de Ormuz con dos proyectiles, provocando que la embarcación se retirara tras el impa

Archivo. Irán aseguró que su Armada atacó una fragata estadounidense en el estrecho de Ormuz con dos misiles.

La Armada de Irán aseguró haber lanzado dos misiles contra una fragata de Estados Unidos en las inmediaciones del estrecho de Ormuz , lo que habría obligado a la embarcación a retroceder tras el impacto . La información fue difundida por medios estatales iraníes y replicada por la prensa internacional.

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De acuerdo con la agencia estatal Fars, los proyectiles alcanzaron un buque de la Marina estadounidense en la zona estratégica del estrecho de Ormuz, provocando su retirada luego del ataque en aguas cercanas al corredor marítimo.

El informe agrega que el lanzamiento se produjo después de que Estados Unidos “violara los protocolos de seguridad para el tránsito y la navegación cerca de Jask con la intención de pasar por el estrecho de Ormuz” , mientras que Washington no confirmó ni desmintió el hecho. El episodio ocurrió tras advertencias iraníes que calificaron como una “violación del alto el fuego” la propuesta estadounidense de escoltar buques comerciales en la zona.

Archivo. La versión oficial indica que el buque habría retrocedido tras el impacto en la zona estratégica.

Tras la difusión de la versión iraní, el Comando de Estados Unidos negó que haya ocurrido un impacto contra una embarcación militar. En un mensaje oficial, señaló que “ningún buque de la Marina de EEUU ha sido alcanzado” y que las fuerzas estadounidenses continúan operando en el marco del operativo en la región.

El comunicado también indicó que las tropas norteamericanas siguen ejecutando el “Proyecto Libertad” y reforzando el bloqueo naval a puertos iraníes, en un contexto de alta tensión que mantiene en alerta a la zona del Golfo Pérsico.

Mientras tanto, Irán sostiene que mantiene el control del estrecho de Ormuz y advierte que cualquier presencia militar extranjera no coordinada será considerada una violación, profundizando la escalada diplomática y militar entre ambas potencias.

Qué es el operativo "Proyecto Libertad" impulsado por EEUU

En paralelo al presunto ataque, el conflicto en la región se da en el marco del operativo estadounidense “Proyecto Libertad”, impulsado por la administración de Donald Trump. El plan contempla el despliegue de destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares bajo coordinación del Comando Central de Estados Unidos.

Proyecto lIBERTAD EEUU ORMUZ El operativo “Proyecto Libertad” sigue en marcha para escoltar barcos comerciales en el estrecho.

La misión tiene como objetivo escoltar embarcaciones comerciales atrapadas en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo. Según Washington, la operación busca garantizar la circulación segura de buques en medio de la creciente tensión militar con Irán.

Desde la Casa Blanca remarcaron que los barcos serán acompañados fuera de zonas de riesgo para evitar interrupciones en el comercio global. Sin embargo, el Pentágono aún no detalló la modalidad operativa completa del operativo ni su alcance total en el terreno.