Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 5 de mayo

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.424,64 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.402,50.

El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.496,99 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7% .

El dólar MEP cotiza a $1.440,54 y la brecha con el dólar oficial es de 2.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 5 de mayo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 5 de mayo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.476,02, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 5 de mayo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s80.528, según Binance.