En medio del complejo escenario económico que atraviesa el país, muchas personas buscan las mejores formas de organizar sus gastos y proteger sus ingresos. La inflación y la inestabilidad generan un contexto donde el ahorro es la decisión financiera más buscada, pero más complicada de alcanzar.
El secreto mejor guardado para evitar compras impulsivas y cuidar tu dólares: la regla de las 72 horas
Este método es muy simple y propone cambiar la relación con la manera de consumir en tiempos de incertidumbre econpomica.
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Para lograrlo, hay que prestar atención a todos esos consumos pequeños, repetidos y que se dan de manera improvisada, porque suelen tener un impacto silencioso, pero fuerte, en el bolsillo. Frente a esto, surgió una estrategia muy fácil de seguir, que busca cortar con ese patrón de raíz.
Cuidá tus dólares: cómo es la regla de las 72 horas
La regla de las 72 horas es una práctica que propone postergar cualquier compra que no sea esencial durante 3 días completos. La idea es evitar esos consumos impulsivos y dar lugar a un análisis más racional. La idea es implementar este mecanismo cuando aparece el deseo de adquirir algo que no forma parte de gastos básicos, como alimentos, alquiler o servicios.
Este método se basa en cómo funciona la mente frente al consumo. Cuando una persona ve un producto que le interesa, se activa una respuesta emocional inmediata. Esa reacción es lo que lo impulsa a concretar la compra en el momento, sin evaluar las consecuencias.
Para esto, el paso del tiempo es fundamental, ya que después de 72 horas, esa urgencia inicial se disminuye y permite que entren en juego otros factores, como el presupuesto disponible o el objetivo para el cual se ahorra. Lo complicado de este hábito es la existencia de las tiendas online y las redes sociales que ofrecen promociones constantes, accesibles a cualquier hora.
El impacto se siente directamente en las finanzas personales. Cada compra impulsiva que se evita se traduce en dinero que todavía está disponible. Si ese monto se separa o se ahorra, se empieza a construir un respaldo económico mucho más sólido. Algunas personas incluso anotan cuánto dinero se ahorraron para dimensionar el efecto acumulado de este hábito con el paso del tiempo.
Las 3 preguntas claves antes de realizar una compra compulsiva
Una vez cumplido el plazo de espera, el siguiente paso es evaluar la compra con cierto criterio. Para eso, existen 3 preguntas que ayudan a ordenar la decisión:
- ¿Es realmente necesario o solo un gusto momentáneo?: Diferenciar entre necesidad y deseo es fundamental, ya que si se trata de algo que no cubre una verdadera necesidad o que puede postergarse, pierde prioridad frente a otros gastos.
- ¿De dónde sale el dinero para pagarlo?: Si la compra afecta los ahorros destinados a emergencias o compromete los gastos básicos, conviene descartarla. Solo debería llevarse a cabo con el dinero asignado a los consumos flexibles.
- ¿Existe una alternativa más conveniente?: Con el paso de los 3 días, aparece la posibilidad de comparar precios o incluso de notar que ya se tiene algo parecido en casa.
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