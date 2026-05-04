El secreto mejor guardado para evitar compras impulsivas y cuidar tu dólares: la regla de las 72 horas

Este método es muy simple y propone cambiar la relación con la manera de consumir en tiempos de incertidumbre econpomica.

En medio del complejo escenario económico que atraviesa el país, muchas personas buscan las mejores formas de organizar sus gastos y proteger sus ingresos. La inflación y la inestabilidad generan un contexto donde el ahorro es la decisión financiera más buscada, pero más complicada de alcanzar.

Para lograrlo, hay que prestar atención a todos esos consumos pequeños , repetidos y que se dan de manera improvisada , porque suelen tener un impacto silencioso , pero fuerte, en el bolsillo. Frente a esto, surgió una estrategia muy fácil de seguir, que busca cortar con ese patrón de raíz.

La regla de las 72 horas es una práctica que propone postergar cualquier compra que no sea esencial durante 3 días completos . La idea es evitar esos consumos impulsivos y dar lugar a un análisis más racional. La idea es implementar este mecanismo cuando aparece el deseo de adquirir algo que no forma parte de gastos básicos, como alimentos, alquiler o servicios.

Este método se basa en cómo funciona la mente frente al consumo. Cuando una persona ve un producto que le interesa, se activa una respuesta emocional inmediata . Esa reacción es lo que lo impulsa a concretar la compra en el momento, sin evaluar las consecuencias.

Para esto, el paso del tiempo es fundamental, ya que después de 72 horas, esa urgencia inicial se disminuye y permite que entren en juego otros factores, como el presupuesto disponible o el objetivo para el cual se ahorra. Lo complicado de este hábito es la existencia de las tiendas online y las redes sociales que ofrecen promociones constantes, accesibles a cualquier hora.

El impacto se siente directamente en las finanzas personales. Cada compra impulsiva que se evita se traduce en dinero que todavía está disponible. Si ese monto se separa o se ahorra, se empieza a construir un respaldo económico mucho más sólido. Algunas personas incluso anotan cuánto dinero se ahorraron para dimensionar el efecto acumulado de este hábito con el paso del tiempo.

dolar colchon ahorro.jpg En un contexto donde cada peso cuenta, incorporar este tipo de hábitos puede marcar una diferencia en tu economía. Depositphotos

Las 3 preguntas claves antes de realizar una compra compulsiva

Una vez cumplido el plazo de espera, el siguiente paso es evaluar la compra con cierto criterio. Para eso, existen 3 preguntas que ayudan a ordenar la decisión: