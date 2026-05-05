Dólar: la oferta de divisas sostiene la calma cambiaria, aunque el mayorista se ubica otra vez arriba de $1.400

Tras tres caídas consecutivas, el tipo de cambio mayorista subió en el inicio de mayo. El agro, las emisiones en dólares y las compras del BCRA apuntalan la estabilidad en el corto plazo.

El dólar oficial retomó la senda alcista este lunes y volvió a ubicarse por encima de los $1.400 en el segmento mayorista, en la primera rueda tras el feriado. El movimiento se dio en un contexto de elevada oferta de divisas, que continúa sosteniendo la estabilidad cambiaria en el corto plazo.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio avanzó $11,5 (+0,8%) hasta los $1.402,5 para la venta. A pesar de la suba, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias —actualmente en $1.710,59—, con una brecha del 22% que aún otorga margen para la intervención del Banco Central sin necesidad de vender reservas.

En el segmento minorista, el dólar también mostró un ajuste al alza. En el Banco Nación cerró en $1.425 para la venta, con un incremento diario de $15, mientras que el promedio del Banco Central se ubicó en $1.419,1. En este contexto, el dólar tarjeta alcanzó los $1.852,5.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP operó en $1.440,47 y el contado con liquidación (CCL) en $1.497,37. En el mercado informal, el dólar blue avanzó $5 y cerró en $1.405.

En paralelo, el mercado de futuros reflejó expectativas de un deslizamiento moderado del tipo de cambio. Los contratos registraron subas de hasta 0,7% en la jornada, con proyecciones que ubican al dólar mayorista en torno a los $1.631 hacia diciembre.

dollar-7948837_1280 (1) El MEP operó en $1.440,47 y el contado con liquidación (CCL) en $1.497,37. Pixabay

Oferta de divisas y compras del BCRA sostienen el escenario

Más allá del rebote puntual, el comportamiento del dólar continúa condicionado por una fuerte oferta de divisas. La liquidación del sector agroexportador, en plena cosecha gruesa, se combina con el ingreso de dólares por emisiones de deuda corporativa y provincial, lo que refuerza el equilibrio en el mercado cambiario.

En este marco, el Banco Central volvió a posicionarse como comprador neto de divisas. En la jornada adquirió US$71 millones y acumula compras por u$s7.226 millones en lo que va de 2026, según estimaciones privadas. El organismo se encamina además a completar cerca de 80 ruedas consecutivas con saldo positivo en el mercado de cambios.

Desde el mercado destacan que se trata de uno de los mejores comienzos de año en términos de acumulación de reservas desde 2003, solo superado por 2024, cuando se registraron condiciones excepcionales.

Las perspectivas para mayo refuerzan este escenario. Tradicionalmente, este mes presenta uno de los mayores niveles de liquidación del agro, lo que podría sostener el flujo de dólares en las próximas semanas. A ello se suma el impacto de emisiones en moneda extranjera realizadas meses atrás, cuyos ingresos comienzan a materializarse en el mercado.

De acuerdo con estimaciones privadas, en abril las colocaciones de deuda en dólares alcanzaron los u$s2.060 millones, con participación tanto de empresas como de provincias. En el acumulado del primer cuatrimestre, estas emisiones totalizan u$s6.766 millones, aportando una fuente adicional de oferta cambiaria.

De cara a los próximos meses, el mercado mantiene una visión de relativa estabilidad cambiaria. El economista Gustavo Ber señaló que los operadores “monitorean las tasas reales cortas negativas, en especial tras la compresión de rendimientos”, lo que introduce una disyuntiva entre posicionarse en pesos o en dólares tras la apreciación cambiaria acumulada.

En este contexto, el Gobierno apuesta a sostener la calma cambiaria apoyado en dos pilares: el ingreso de divisas por la cosecha y la continuidad del financiamiento en dólares. Ambos factores permitirían mantener el tipo de cambio bajo control, al menos durante el tramo más favorable del año en términos estacionales.