El 60% de la liquidez de los hogares está en cuentas remuneradas y advierten que podría presionar al dólar Por Solange Rial + Seguir en









Especialistas advierten sobre el riesgo de una dolarización masiva si el mercado percibe un atraso cambiario excesivo o una pérdida persistente del poder adquisitivo frente a la inflación.

La presión al tipo de cambio puede llegar de la mano de los inversores minoristas. Imagen: Freepik

El 60% de la liquidez en pesos de los hogares está en cuentas remuneradas, por lo que algunos economistas advierten que esta situación genera una expansión de saldos que, medidos en dólares, representan aproximadamente u$s6.000 millones anuales. Si bien en el corto plazo esta dinámica contiene la presión sobre el tipo de cambio, especialistas advierten sobre el riesgo de una dolarización masiva en caso de que el mercado perciba un atraso cambiario excesivo o una pérdida persistente del poder adquisitivo frente a la inflación.

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El economista Damián Pierri reveló que el porcentaje de dinero remunerado creció en casi ocho puntos porcentuales (p.p) en 2025 y ya supera el 60% de la liquidez total de los hogares en moneda doméstica. "Pasó a ser un factor central. El porcentaje de cuentas de pago con saldo en Fondos Comunes de Inversión (FCI) es del 68,4%", agregó.

El experto sostuvo que esto es relevante ya que crea dinero sobre cuentas transaccionales a un ritmo superior al de la devaluación. "Aun sin emisión de base y con crédito cayendo en términos reales, el diferencial de tasas expande los saldos remunerados medidos en dólares", amplió.

Según sus proyecciones, esa liquidez medida en moneda extranjera crece a razón de u$s6.000 millones por año. Y advirtió: "Esto suma presión potencial sobre las reservas del Banco Central (BCRA): ya no solo debe cubrir servicios de deuda, sino también una eventual demanda de dólares de los hogares (sin cepo)".

Pesos remunerados en alza: ¿una fuente potencial de dolarización? Consultado por Ámbito, el economista Federico Gluistein opinó que este destino de los pesos "en el corto plazo contiene la demanda de dólares porque muchas personas prefieren quedarse en moneda local cobrando una tasa superior al ritmo de devaluación lo cual en cierta forma retrasa la presión devaluatoria". Pero aclaró que hay dos momentos importantes a analizar: "el problema aparece si esa masa de pesos remunerados se vuelve una 'posición de espera' para dolarizarse, sobre todo porque hablamos de pesos con extrema liquidez, inmediata, donde puede variar de un momento para el otro y volcarse al ver un cambio de comportamiento".

Para ilustrar esta situación, Glustein aseveró que el BCRA viene mostrando ese desplazamiento en el último dato del M3 privado (que incluye el circulante, los depósitos a la vista y los depósitos a plazo), el cual se mantuvo estable en términos reales, pero con caída del dinero transaccional y expansión de depósitos remunerados. "También hay agentes que están reculando el carry, lo que en cierta forma si se vuelve norma podría volcar esos pesos líquidos al segmento dolarizado y presionar el tipo de cambio" dijo y profundizó: "Acá la dicotomía pasar por si la economía mantiene reservas netas crecientes, inflación a la baja, tasas reales razonables y pax cambiaria relativa. Esos pesos remunerados pueden mantenerse pero si la tasa alta es solo para evitar migración de agentes fuera de la inversión bursátil y que operan dólar o billetera podemos estar en un problema". La sintonía fina para mantener el equilibrio de tasas, inflación y dólar Andrés Reschini de F2 Soluciones Financieras, analizó en diálogo con este medio qué esta sucediendo en estos momentos con el carry trade: "Yo creo que el hecho de que las tasas superen al ritmo de devaluación, así por sí solo, no está ni bien ni mal. Lo que lo complejiza un poco, y que nos invita a preguntarnos, es que esos pesos están colocados a rendimientos inferiores a la inflación. Estás ganando en dólares, pero cuando te das vuelta y vas a comprar algo con esos pesos comprás menos cosas porque la inflación va más rápido". "Eso creo que sí puede llegar a ser un riesgo porque, en algún momento, el mercado puede ver peligrar el carry trade al imaginar que el tipo de cambio está demasiado atrasado o muy apreciado. Ahí el inversor puede decir: 'Me voy a dolarizar porque hasta acá está muy bien lo que gané y ahora veo riesgos'. Eso puede disparar la demanda de divisas. Veremos, en caso de que eventualmente se dé, a qué nivel ocurre; puede que sea un tipo de cambio un poquito más alto o mucho más alto. Dependerá del contexto y de la política, pero creo que por ahí pasa el mayor riesgo", alertó.

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