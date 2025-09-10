Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre

Live Blog Post

El BCRA mantiene su intervención en la tasa de interés, pero ahora "testea" fijar un piso más bajo

Por Solange Rial

Tras una jornada con fuerte impacto en los activos financieros, la cotización del dólar, y las tasas de interés, como consecuencia del revés electoral que sufrió el Gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, se evidencian este martes algunos movimientos diferentes. Mientras el equipo económico le soltó un poco la mano al tipo de cambio y le permitió acercarse al techo superior de la banda, el Banco Central (BCRA) decidió bajarle 5 puntos porcentuales al piso que fija para la tasa de interés a través de su intervención en la rueda simultáneas de BYMA.