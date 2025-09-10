SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
10 de septiembre 2025 - 08:51

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre

Las cotizaciones del dólar y todas las novedades del mercado, minuto a minuto.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista volvió a subir este martes, aunque el minorista se contrajo. Así el tipo de cambio quedó a poco más de $50 del techo de la banda. Para este miércoles, hay expectativa sobre cómo continuará su marcha luego de que el FMI avalara la continuidad del esquema cambiario. Será clave el resultado de la licitación de deuda en pesos que realiza durante esta jornada el Ministerio de Economía con el objetivo de renovar vencimientos por más $7,2 billones.

También se espera ver los próximos movimientos de los activos argentinos: en la última rueda, los bonos soberanos rebotaron pero el S&P Merval anotó un nuevo retroceso tras haber protagonizado un fuerte desplome el lunes ante la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Además, esta tarde se conocerá el dato de inflación de agosto.

Live Blog Post

Dólar en pausa: el Gobierno propone seis semanas para aprovechar tasas altas antes de la tormenta de octubre

Por Julián Guarino

Posoctubre, el panorama se complica. El resultado de las elecciones nacionales no solo definirá el equilibrio de poderes, sino también las proyecciones económicas futuras.

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: ¿cuán creíble es la baja de tasas de la Fed que los mercados descuentan para la semana próxima?

¿Se trata de una decisión apropiada de política monetaria? ¿O es simplemente el fruto de una imposición del presidente Trump? Le preguntamos a Gordon Gekko, un veterano de mil batallas en Wall Street.

Por José Siaba Serrate

Live Blog Post

El Gobierno reforzó la motosierra en agosto para sostener el superávit fiscal

El mes pasado la recaudación bajó 2,4% en términos reales. El gasto devengado de la administración pública se recortó en un 17%.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

Inflación: a la espera del dato de agosto, prevén aceleración en septiembre por la volatilidad del dólar

Las consultoras reconocieron que aún resta conocer la reacción del mercado durante los próximos días y las medidas que tomará el Gobierno. Además, plantearon que la caída de la actividad le pone un techo al traslado a precios. Esta tarde, el INDEC difundirá el IPC de agosto, que las consultoras estimaron entre 1,6% y 2,1%.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

Sigue firme el apetito de los fondos ETF por el oro: gestionan ya el equivalente al 65% del PBI argentino

Los fondos cotizados ETF globales de oro no paran de comprar. En agosto lo hicieron por tercer mes consecutivo llegando a gestionar una cartera total de más de u$s400.000 millones, lo que equivale a casi 65% de PBI argentino.

Por Jorge Herrera

Live Blog Post

Tras la derrota electoral en Provincia, el FMI apoyó la estrategia económica del Gobierno

El organismo multilateral destacó la implementación del programa y el compromiso oficial con el ancla fiscal y la desregulación.

Live Blog Post

El BCRA mantiene su intervención en la tasa de interés, pero ahora "testea" fijar un piso más bajo

Por Solange Rial

Tras una jornada con fuerte impacto en los activos financieros, la cotización del dólar, y las tasas de interés, como consecuencia del revés electoral que sufrió el Gobierno de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, se evidencian este martes algunos movimientos diferentes. Mientras el equipo económico le soltó un poco la mano al tipo de cambio y le permitió acercarse al techo superior de la banda, el Banco Central (BCRA) decidió bajarle 5 puntos porcentuales al piso que fija para la tasa de interés a través de su intervención en la rueda simultáneas de BYMA.

