Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre

El dólar oficial mayorista volvió a subir este martes, aunque el minorista se contrajo. Así el tipo de cambio quedó a poco más de $50 del techo de la banda. Para este miércoles, hay expectativa sobre cómo continuará su marcha luego de que el FMI avalara la continuidad del esquema cambiario. Será clave el resultado de la licitación de deuda en pesos que realiza durante esta jornada el Ministerio de Economía con el objetivo de renovar vencimientos por más $7,2 billones.
Dólar en pausa: el Gobierno propone seis semanas para aprovechar tasas altas antes de la tormenta de octubre
Por Julián Guarino
Posoctubre, el panorama se complica. El resultado de las elecciones nacionales no solo definirá el equilibrio de poderes, sino también las proyecciones económicas futuras.
