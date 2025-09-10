El dólar blue cotizó a $1.355 para la compra y a $1.385 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el oficial se ubicó en terreno negativo.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 10 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 10 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.416,50.
Valor del MEP hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.427,38 y la brecha contra el mayorista es de 0,8%.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.435,40, por lo cual la brecha es de 1,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.413,32, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.112, según Binance.
