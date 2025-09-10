El Gobierno reflota el Ministerio de Interior y pone al frente a Lisandro Catalán Por Cecilia Camarano







El anuncio fue confirmado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El Ejecutivo busca tender puentes, de cara a las elecciones legislativas de octubre.

El Gobierno reestructura la mesa de diálogo con los gobernadores.

En lo que considera un "gesto" hacia los gobernadores, el Ejecutivo reflotó el Ministerio de Interior y puso al frente de la cartera a Lisandro Catalán, quien venía desempeñándose como vicejefe del área. El anunció llega luego de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, a raíz de la cual La Libertad Avanza se comprometió con el armado de una "mesa federal".

La novedad fue anunciada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante una reunión que mantuvo este miércoles por la mañana junto al presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. "En esta nueva etapa en que consideramos imprescindible implementar las reformas estructurales en las que hemos trabajado, estamos dispuestos a profundizar los vínculos con las provincias que comparten el espíritu de cambio", detalló el jefe de los ministros.

El anuncio fue rápidamente ratificado por Milei a través de un mensaje en la red social X en el que sentenció: "Mesa federal conformada". Así, el Gobierno inaugura una nueva instancia de diálogo, tras el anuncio de una "mesa política nacional", conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem, Manuel Adorni y los cambios en la estructura de armado bonaerense.

En Casa Rosada admitieron a este medio que Catalán ya venía desempeñando el rol de ministro de Interior "de manera informal". Sin embargo, consideran que su oficialización en el cargo es "un gesto" hacia los mandatarios locales. “No es lo mismo juntarse con un ministro que con un vicejefe”, explican.

Siguiendo las instrucciones del Presidente @jmilei, con el objetivo de retomar el diálogo con los gobernadores afines, hemos constituido la Mesa Federal junto al Ministro de Economia @LuisCaputoAR, y el flamante Ministro del Interior @catalanlisandro.

En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/c7P1Dl2PjC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025



En esta nueva etapa en que… pic.twitter.com/c7P1Dl2PjC — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) September 10, 2025 La mencionada "mesa de diálogo federal con los gobernadores" es una de las respuesta del Gobierno que viene de semanas tensas, tras el golpe del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, y la dura derrota elctoral sufrida en provincia de Buenos Aires. Mientras tantos, los gobernadores se manejan con cautela y poco entusiasmo ante lo que, por ahora, definen como un "simple tuit del vocero". En este sentido, los jefes provinciales reclaman un gesto político de la gestión libertaria para iniciar una nueva instancia de diálogo. En ese sentido, el guiño que esperan desde los distritos es que el Presidente no vete la ley que plantea cambios en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).