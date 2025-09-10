Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional







Así fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El anuncio se realizará en medio de fuertes cambios en la estrategia política del Gobierno tras su derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

El presidente, Javier Milei, presentará el próximo lunes 15 de septiembre, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional.

El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de 2023. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965777602091872582?s=48&t=Ye0QNsOHPOE4NnggjTDyjA&partner=&hide_thread=false El próximo lunes 15 de Septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026.



Fin. — Manuel Adorni (@madorni) September 10, 2025

Noticia en desarrollo-.