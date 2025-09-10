SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
10 de septiembre 2025 - 11:05

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 el lunes por cadena nacional

Así fue confirmado por el vocero presidencial, Manuel Adorni. El anuncio se realizará en medio de fuertes cambios en la estrategia política del Gobierno tras su derrota en las elecciones legislativas bonaerenses.

El Presidente confirmó que presentará el Presupuesto 2026 el lunes por la noche.

El Presidente confirmó que presentará el Presupuesto 2026 el lunes por la noche.

El presidente, Javier Milei, presentará el próximo lunes 15 de septiembre, desde las 21 horas, el Presupuesto 2026. Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el anuncio será transmitido por cadena nacional.

El Presupuesto es un tema tenso para el Gobierno desde su arribo: desde diciembre de 2023, Milei gestionó con un esquema prorrogado de 2023. La definición de la Casa Rosada llega la fuerte derrota electoral.

Informate más

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1965777602091872582?s=48&t=Ye0QNsOHPOE4NnggjTDyjA&partner=&hide_thread=false

Noticia en desarrollo-.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias