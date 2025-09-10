SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de septiembre 2025 - 11:14

Los ADRs y bonos en dólares extienden el rebote con subas de hasta 8,4%

Los activos argentinos rebotan tras las elecciones bonaerenses, en una rueda marcada por la expectativa en torno al dato de inflación y la licitación del Tesoro.

En este contexto, la expectativa de la jornada se posa sobre las tasas en vísperas de la licitación del Tesoro y el dato de inflación que dará a conocer el INDEC que podría mostrar un número por debajo del 2%.

Informate más

En este contexto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street extienden subas de hasta 8,4% encabezadas por Banco Macro (8,4%), Grupo Financiero Galicia (7,1%), YPF y Pampa Energía (6%). Las caídas pertenecen a Bioceres (-4,9%) y Mercado Libre (-0,4%). Por otro lado, el S&P Merval avanza 4,8% a 1.811.832,73 puntos, mientras que medido en dólares la suba alcanza el 5,6% a 1.269,40 puntos.

Bonos y riesgo país

Los títulos en dólares sostienen el rebote con subas de hasta 2% lideradas por el Global 2041, Global 2041 (1,7%) y el Global 2035 (1,5%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos.

