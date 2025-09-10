Los ADRs y bonos en dólares extienden el rebote con subas de hasta 8,4%







Los activos argentinos rebotan tras las elecciones bonaerenses, en una rueda marcada por la expectativa en torno al dato de inflación y la licitación del Tesoro.

Depositphotos

Los bonos en dólares y ADRs extienden el rebote por segunda jornada consecutiva, luego de la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires el pasado domingo. En este contexto, los inversores renuevan sus compras de "oportunidad" ante activos que quedaron a precios "baratos" luego de la fuerte caída del lunes.

En este contexto, la expectativa de la jornada se posa sobre las tasas en vísperas de la licitación del Tesoro y el dato de inflación que dará a conocer el INDEC que podría mostrar un número por debajo del 2%.

En este contexto, los papeles argentinos que cotizan en Wall Street extienden subas de hasta 8,4% encabezadas por Banco Macro (8,4%), Grupo Financiero Galicia (7,1%), YPF y Pampa Energía (6%). Las caídas pertenecen a Bioceres (-4,9%) y Mercado Libre (-0,4%). Por otro lado, el S&P Merval avanza 4,8% a 1.811.832,73 puntos, mientras que medido en dólares la suba alcanza el 5,6% a 1.269,40 puntos.

Bonos y riesgo país Los títulos en dólares sostienen el rebote con subas de hasta 2% lideradas por el Global 2041, Global 2041 (1,7%) y el Global 2035 (1,5%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P Morgan se aleja de los 1.100 puntos básicos.