Tras la derrota electoral en Provincia, el FMI apoyó la estrategia económica del Gobierno

El organismo multilateral destacó la implementación del programa y el compromiso oficial con el ancla fiscal y la desregulación.

La portavoz del Fondo Monetario Internacional ( FMI), Julie Kozack , rompió el silencio tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones en la provincia de Buenos Aires y ratificó el acompañamiento del organismo al programa económico que lleva adelante el Gobierno argentino.

“El staff del FMI está trabajando de manera cercana con las autoridades argentinas mientras implementan su programa para afianzar la estabilidad y mejorar las perspectivas de crecimiento del país”, señaló Kozack en "X", al remarcar el seguimiento de las metas planteadas.

En esa línea, la vocera subrayó: “Apoyamos su compromiso para garantizar la sostenibilidad del marco cambiario y monetario del programa, así como su continua adhesión al ancla fiscal y a la agenda integral de desregulación”.

De esta manera, el Fondo valoró la decisión del Ejecutivo de sostener un esquema de estabilidad cambiaria y monetaria , con el ancla fiscal como guía, junto a un plan de reformas que apunta a la desregulación integral de la economía.

Vale recordar que el staff report del FMI estableció que "el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) permite la intervención de las autoridades dentro de la banda de flotación, y por lo tanto no es necesario pedir autorización. De todas maneras, el diálogo con las autoridades argentinas es constante".

julie 2

Este jueves, el organismo dará su clásica conferencia de prensa, donde se espera que profundice las razones de apoyo al Gobierno en medio de las presiones que está recibiendo la economía luego del triunfo opositor.

Luis Caputo celebró el mensaje del FMI y Milei ratificó el rumbo económico

Luego de haber ratificado el rumbo económico el domingo por la noche, el ministro de Economía compartió en sus redes sociales el mensaje de Kozack, haciéndose eco del mismo. En tanto, el presidente Javier Milei, señaló que pese a la derrota electoral, "no nos moveremos ni un milímetro del programa económico: (1) equilibrio fiscal; (2) mercado monetario ajustado; y (3) en lo cambiario, se mantienen las bandas cambiarias pactadas con el FMI. Además, seguiremos desregulando".

Captura

Ayer, el día después de las elecciones bonaerenses, los activos argentinos se desplomaron hasta 24%. La diferencia de más de 13 puntos, disparó ventas de bonos y acciones y llevó al riesgo país cerca de los 1.100 puntos.

En contraste con la Bolsa, el dólar mostró una reacción más acotada: tras abrir cerca del techo de la banda, cerró con un alza de 4% en $1.409, mientras el Banco Nación lo ofreció a $1.425 tras un máximo intradiario de $1.460. La suba se dio sin intervención del Tesoro, aunque con presencia del Banco Central en futuros y en la plaza en pesos.

En tanto, en la jornada de hoy, el dólar volvió a subir en el segmento mayorista, donde marcó nuevo récord nominal en el cierre y quedó a solo 3,8% de la banda de flotación. A nivel mayorista, el dólar oficial cerró a $1.416,5 para la venta, mientras lo hizo a $1.381,04 para la compra y a $1.432,84 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).