Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta y se ubica cerca de su récord nominal. Tras un viernes con los mercados limitados por el Día del Bancario y un lunes y martes feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina, los mercados retoman operaciones de manera normal.
Bonos, y acciones: la city local vuelve a operar después de los feriados, pero sin la referencia de Wall Street
Tras subir hasta 2,4% en los feriados locales, los bonos soberanos impulsaron una fuerte caída del riesgo país, que quebró la barrera de los 860 puntos.