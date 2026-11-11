Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de noviembre

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta y se ubica cerca de su récord nominal. Tras un viernes con los mercados limitados por el Día del Bancario y un lunes y martes feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina, los mercados retoman operaciones de manera normal.

Sin embargo, en Wall Street los bonos argentinos operaron en alza los dos días consecutivos y el riesgo país se alejó de los 900 puntos básicos para ubicarse en 860 puntos.

Mientras la mesa local no registró operaciones por el feriado, el resto de las acciones y las monedas de la región mostraron una tendencia negativa. Sucedió tras un dato ‌de la inflación estadounidense ‌que estuvo por encima de lo esperado y reforzó las expectativas de un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EEUU avanzó 0,4%, contra una expectativa del 0,3%.