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11 de noviembre 2026 - 10:41

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 11 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1.545,5 para la venta y se ubica cerca de su récord nominal. Tras un viernes con los mercados limitados por el Día del Bancario y un lunes y martes feriado por la visita del papa León XIV a la Argentina, los mercados retoman operaciones de manera normal.

Sin embargo, en Wall Street los bonos argentinos operaron en alza los dos días consecutivos y el riesgo país se alejó de los 900 puntos básicos para ubicarse en 860 puntos.

Mientras la mesa local no registró operaciones por el feriado, el resto de las acciones y las monedas de la región mostraron una tendencia negativa. Sucedió tras un dato ‌de la inflación estadounidense ‌que estuvo por encima de lo esperado y reforzó las expectativas de un alza de tasas de la Reserva Federal en diciembre. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EEUU avanzó 0,4%, contra una expectativa del 0,3%.

Bonos, y acciones: la city local vuelve a operar después de los feriados, pero sin la referencia de Wall Street

Tras subir hasta 2,4% en los feriados locales, los bonos soberanos impulsaron una fuerte caída del riesgo país, que quebró la barrera de los 860 puntos.

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Moody's proyecta un deterioro del crédito global en 2027 y advierte por el impacto de las tasas y la IA

La calificadora anticipó un deterioro de las condiciones crediticias internacionales, pese a que las principales economías seguirán creciendo. El encarecimiento del financiamiento, las inversiones en inteligencia artificial y la mayor intervención de los gobiernos marcarán el próximo año.

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Dólar: el mercado retoma las operaciones tras los feriados, con el blue más barato que el oficial y el MEP

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Por Jorge Herrera

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