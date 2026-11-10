Javier Milei se ausenta de las misas de Córdoba y Luján, mientras en Casa Rosada relativizan los mensajes del papa León XIV

En Balcarce 50 minimizan las advertencias papales sobre la pobreza, el trabajo, la discapacidad y los límites del poder. Insisten en que son referencias a la doctrina social de la Iglesia y que no están dirigidos al Presidente.

Mientras el papa León XIV eligió poner en el centro de sus intervenciones algunos de los temas más sensibles para la gestión de Javier Milei, en Balcarce 50 se esfuerzan por desactivar cualquier lectura que interprete sus palabras en cadena nacional como un cuestionamiento al programa libertario.

Según distintas fuentes del Ejecutivo consultadas por Ámbito , lo dicho por el Papa en su primera visita al país se encuadra en los discursos en la doctrina social de la Iglesia y sostienen que no tuvo al Presidente como destinatario de sus advertencias.

Sin embargo, luego de escuchar los críticos discursos en el Palacio Libertad y la UCA, Milei no estará presente en las misas de Córdoba ni de Luján, aunque sí participará de la despedida del Papa. En el Ejecutivo aclaran que así estaba previsto desde un comienzo, aunque lo cierto es que no son pocos los funcionarios que respiran aliviados.

En Casa Rosada insisten en que hablar de pobreza, discapacidad o desigualdad no convierte automáticamente un discurso religioso en una crítica al Gobierno. La interpretación oficial, por ahora, es que no hay motivos para modificar el rumbo económico ni político.

Sin embargo, León XIV incluyó en la Argentina advertencias y referencias que no había desarrollado de la misma manera en otros destinos. No se trata solamente de una prédica general sobre la justicia social o la atención de los sectores vulnerables, sino de la selección de asuntos que coinciden con conflictos abiertos entre el Gobierno y distintos actores de la sociedad.

Uno de los pasajes más significativos estuvo vinculado con la democracia y el cuidado de la palabra. En su intervención en el país, el sumo pontífice planteó la necesidad de fortalecer la vida democrática a través del reconocimiento de quienes piensan distinto, la construcción de acuerdos y el respeto por los límites del poder. La alusión adquiere una dimensión política propia en un país cuyo Presidente hizo de la confrontación verbal una de las marcas de su comunicación. El Papa no mencionó al mandatario ni hizo una referencia personal, pero reclamó a quienes ejercen responsabilidades de autoridad que reconozcan que su poder tiene límites y que la convivencia democrática exige respeto por las diferencias.

La agenda social también dejó definiciones que encontraron eco en las discusiones abiertas durante la gestión libertaria. León XIV habló de las personas que trabajan y, aun así, no consiguen cubrir sus necesidades. El pontífice también cuestionó que la economía se convierta en un fin en sí mismo y sostuvo que debe estar al servicio de las personas, y no al revés. En su exposición ante representantes de distintos sectores, además, advirtió sobre los límites de una concepción que confía exclusivamente en el mercado y el capital para resolver la pobreza y la desigualdad.

Javier Milei junto al Papa en el palacio Libertad.

En el encuentro dedicado al mundo del trabajo, el Papa puso la dignidad laboral en el centro de su mensaje. Después de escuchar testimonios de trabajadores, emprendedores, sindicalistas y representantes de distintas regiones, sostuvo que privar a una persona del trabajo implica herir gravemente su dignidad. También convocó a pensar políticas de pleno empleo y reclamó que los sindicatos integren a quienes se desempeñan en la informalidad. La intervención tuvo como destinatarios a empresarios, dirigentes gremiales y responsables políticos, pero volvió a poner en discusión una de las premisas centrales del programa económico del Gobierno.

La discapacidad fue otro de los asuntos sobre los que León XIV hizo hincapié. Durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole, el pontífice escuchó los testimonios de personas con discapacidad y planteó que el progreso de una nación también debe medirse por la manera en que acoge y acompaña a quienes atraviesan esa situación. La definición llegó en un contexto de fuerte disputa después de meses de controversias por la decisión oficial de revisar el sistema de pensiones y las denuncias de irregularidades que el Ejecutivo utilizó para justificar sus medidas.

El Papa visitó el Cottolengo Don Orione. Vatican News.

En materia universitaria, el Papa también incorporó una referencia que tiene antecedentes en otros destinos de su gira, aunque su inclusión en el mensaje argentino volvió a poner el foco sobre un conflicto central de la administración Milei. León XIV defendió el fortalecimiento de las universidades, en un país atravesado por las disputas presupuestarias y las movilizaciones en defensa del financiamiento de la educación superior.

La lectura oficial se apoya, además, en los indicadores de pobreza que el Gobierno reivindica como uno de sus principales resultados económicos. En Balcarce 50 sostienen que ningún otro gobierno hizo tanto por los sectores de menores ingresos y consideran que las críticas sobre discapacidad fueron amplificadas por errores de comunicación y por la resistencia a las auditorías. También rechazan que las definiciones del Papa puedan utilizarse como una impugnación general al programa económico. La conclusión que transmiten los funcionarios es que Milei no tiene motivos para revisar su modelo a partir de una visita religiosa.

En el Gobierno, mientras tanto, la organización de la visita es presentada como un logro de Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia quedó a cargo de buena parte de la coordinación institucional, los aspectos protocolares, la seguridad y las invitaciones. Funcionarios consultados destacaron el resultado del operativo y el trabajo de la hermana del Presidente.

Karina Milei recibe al Papa en Aeroparque. Mariano Fuchila

La agenda de los últimos días de la visita confirma que Milei no buscará sumar nuevas apariciones junto al pontífice en las actividades religiosas fuera de Buenos Aires. Este martes, la comitiva nacional estará encabezada por Karina Milei en la misa prevista en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. El Presidente, en cambio, tiene previsto visitar a las 18 a los integrantes del Comando Unificado de Control, que realiza el seguimiento de los operativos por la visita papal, en la sede del Ministerio de Seguridad.

La ausencia de Milei también está prevista para la misa del miércoles en la plaza de la Basílica de Luján, que marcará la última jornada de la visita apostólica a la Argentina. En representación del Gobierno participarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Salud, Mario Lugones; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el diputado nacional Sebastián Pareja. El Presidente y Karina Milei sí estarán en la ceremonia de despedida de León XIV, prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza.

Después de la partida del Papa, el Gobierno retomará su agenda regular. A las 15 del miércoles, el vocero presidencial, Adrián Ravier, brindará una conferencia de prensa. El jueves, Karina Milei, Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, Fabián Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, viajarán a Corrientes en el marco de las acciones preventivas de la Agencia Federal de Emergencias ante el fenómeno El Niño. Por la noche, Milei participará de la Gala Endeavor Argentina 2026, en la Ciudad de Buenos Aires.

El sábado, el Presidente y su hermana volverán a compartir una actividad en la Casa Rosada con motivo de la apertura de la muestra Belgrano, la revolución de las ideas, en el Museo Casa Rosada, durante La Noche de los Museos. Será una de las primeras imágenes de la agenda oficial después de la visita papal. Para entonces, León XIV ya habrá dejado el país y el Gobierno buscará recuperar el control de su propia agenda.