Cómo se prepara Luján para la misa del papa León XIV: cortes, trenes y un operativo con 30.000 personas

Desde este mediodía no se puede ingresar en vehículo a la ciudad y el Acceso Oeste quedará cortado desde la General Paz. Esta tarde arranca la vigilia y mañana a las 10 será la celebración frente a la Basílica.

El Gobierno bonaerense puso en marcha un operativo sin precedentes para un evento masivo : unas 30.000 personas, entre policías, voluntarios, personal de salud, Defensa Civil, bomberos y agentes municipales, trabajarán en Luján para la misa que el papa León XIV celebrará mañana a las 10 en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, la última gran actividad de su visita a la Argentina.

“Planificamos un operativo de seguridad y asistencia que va a contemplar a aproximadamente 30 mil servidores” , anticipó el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso , durante la conferencia de prensa que encabezó la semana pasada el gobernador Axel Kicillof junto al intendente de Luján, Leonardo Boto , y el arzobispo Jorge Eduardo Scheinig .

Más de 11.000 efectivos policiales forman parte del dispositivo. La Provincia quedó a cargo del manejo de la multitud, el ordenamiento del tránsito y los anillos perimetrales, mientras que la custodia directa del Pontífice estará en manos de la Guardia Suiza y de las fuerzas federales .

Desde las 12 de hoy ya no se puede ingresar con vehículos a Luján y rige el corte total del Acceso Oeste, en ambos sentidos, desde la avenida General Paz. Para quienes lleguen en auto o en micro, incluidos los de las parroquias, se habilitaron estacionamientos en los siete accesos a la ciudad, a unos cuatro o cinco kilómetros de la Basílica: sobre la Autopista del Oeste; en el empalme de las rutas 5 y 47, a la altura de la calle Lorenzo Casey; en el cruce de la Ruta 6 con la vieja Ruta 7; en el Puente Manuel Gálvez de la Ruta 34; en el empalme de las rutas 192 y 34, y en el cruce del Acceso Oeste con la Ruta 6. Desde allí, el ingreso será a pie por corredores peatonales señalizados.

El área del operativo quedó dividida en dos sectores. La “Zona 0” abarca el entorno inmediato de la Basílica, la Plaza Belgrano y toda la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Rotonda de los Mástiles , y fue cerrándose de manera progresiva desde el sábado: ese día se clausuró la bajada desde la Autovía 7 hacia la zona del supermercado, el domingo a las 22 se completó el despeje vehicular y ayer quedó cerrada por completo, junto con la salida de la avenida hacia la Autovía 7. A su alrededor se extiende una “Zona de Influencia”, con restricciones vehiculares desde ayer en las calles Moreno, Real, Ituzaingó y 9 de Julio, que esta tarde a las 16 pasará a cierre total y definitivo.

También hay cortes en los puentes sobre el río Luján desde ayer. El Gogna y el Mitre están cerrados por completo, mientras que el Mendoza solo permite el paso peatonal. El Muñiz y el de las Tropas, en cambio, mantienen la circulación normal.

A las 16 de hoy se habilitarán los patios de Nuestra Señora de Luján por orden de llegada, y desde las 18 comenzará en el Parque San Martín una vigilia con área gastronómica, servicios y propuestas musicales y artísticas.

El Papa llegará mañana alrededor de las 9.45 a la rotonda de acceso a la ciudad, después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Desde allí recorrerá en papamóvil unos dos kilómetros por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano y hará a pie los últimos metros hasta el templo. “La idea es peregrinar todos a Luján acompañando a León, que también va a llegar caminando a la Basílica”, resumió Alonso. La misa se extenderá hasta las 12.

El tren será la principal vía de llegada. Las líneas Sarmiento, entre Once, Luján y Mercedes, y San Martín, entre Retiro y Open Door, funcionarán con la máxima frecuencia posible. El Sarmiento sumará además 42 servicios especiales desde Moreno entre hoy y mañana; el último antes de la ceremonia saldrá a las 8.34 y llegará a Luján a las 9.38. Quienes viajen en el San Martín deberán completar el trayecto caminando desde Open Door.

El dispositivo sanitario contará con 1.212 trabajadores de la salud, 30 ambulancias y 85 puntos de atención, además de ocho unidades sanitarias, un hospital de campaña, un centro de emergencias y un shock room móvil. También se instalarán 51 postas de cuidado, con personal de salud, de seguridad y de atención a personas extraviadas, y puestos de hidratación, gastronómicos y sanitarios.

Los asistentes podrán llevar bolsas de dormir, linternas, termo y mate, reposeras y sillas plegables, alimentos con utensilios descartables, paraguas plegables, protector solar y mochilas de hasta 15 litros. Las banderas están permitidas sin asta y con un tamaño máximo de dos por dos metros. Quedan prohibidos las bebidas alcohólicas, los envases de vidrio, la pirotecnia, los drones y los punteros láser, al igual que las valijas y mochilas grandes, las bicicletas y monopatines, las carpas y sombrillas, los megáfonos, los palos de selfie de 20 centímetros o más y las mascotas, salvo los animales de asistencia.

Kicillof, que invitó a todos los exgobernadores de la provincia de Buenos Aires a la misa, definió la visita como “un hecho histórico, humano y social” que excede lo religioso. “Estamos preparando una inmensa movilización masiva y popular porque León no quiere una Iglesia encerrada, sino en las calles, con los que sufren”, sostuvo.

Según informaron desde el Gobierno bonaerense, entre los invitados a la misa habrá instituciones como Cáritas, los Hogares de Cristo y organizaciones cristianas de barrios populares, además de espacios que trabajan con personas mayores y con discapacidad de la zona. En el plano institucional, fueron convocados intendentes, legisladores, integrantes del Poder Judicial, representantes de universidades y de los trabajadores. Las invitaciones a los funcionarios nacionales quedaron a cargo de la Presidencia.

En su primer intervención en nuestro país, el Papa León XIV dejó un mensaje fundamental que debemos escuchar y reflexionar. Sus palabras sobre tolerancia, solidaridad, unidad, pobreza, exclusión, discapacidad y educación marcan un camino imprescindible.



Mañana lo esperamos con… pic.twitter.com/2HuppmUCXj — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 9, 2026

El gobernador viene marcando en los últimos días la sintonía entre su gestión y la prédica de León XIV. Tras el primer discurso del Papa en el Palacio Libertad (exCentro Cultural Kirchner), el domingo, afirmó que “hay que escucharlo y abrirse un poco” y agregó: “Espero que el Gobierno Nacional también lo haga”. “A mí me resulta fácil porque coincido con muchísimas de sus palabras y quien puede tener alguna dificultad es quien se siente en una vereda distinta”, disparó. Sobre el mensaje de tolerancia hacia quien piensa distinto, sostuvo que siente “simpatía”, pero que “no alcanza con escucharlo, sino que después hay que llevarlo a la práctica”.

Ayer, Kicillof recibió al Papa en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, la primera actividad de León XIV en territorio bonaerense. “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, lo saludó el gobernador, que llegó junto a su esposa, Soledad Quereilhac, y le regaló un mate bordó con el nombre del Pontífice grabado.

El Papa, a su vez, les entregó una medalla con la imagen del corazón de Don Orione. Acompañaron al mandatario la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, y de Seguridad, Javier Alonso; el director de Cultos, Juan Ignacio Torreiro; el intendente de Almirante Brown, Juan Fabiani, y el diputado provincial Mariano Cascallares. También estuvieron los obispos de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, que acompañó al Papa en el papamóvil, y de Quilmes, Carlos José Tissera, junto al director de la institución, el hermano Jorge Silanes.

En el Cottolengo, que asiste a más de 400 personas con discapacidad, León XIV rezó ante la reliquia del corazón incorrupto de San Luis Orione y compartió un encuentro con los residentes y los trabajadores. “Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición”, les dijo, y sostuvo que “el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad”. Antes de despedirse, pidió que en la Argentina “el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”. Kicillof celebró la visita a “un lugar donde el legado de solidaridad de Francisco y el sentir de nuestra gente están más vivos que nunca” y, tras el discurso, pidió que “lo escuchen los que tenían los oídos tapados”.

Ya en la presentación del operativo, el gobernador había ido más lejos: “Contra el individualismo que se promueve desde distintas usinas de hoy, León XIV representa una voz de enorme potencia”, dijo, y remató que en la Provincia “abrazamos su mensaje contra la indiferencia, contra el individualismo y contra cualquier forma de crueldad”.

Para la homilía de mañana, en la Gobernación esperan que León XIV retome la línea que marcó en el Cottolengo. “Es la misa de la caridad. Estimamos que el Pontífice centrará su mensaje en los que menos tienen y en la solidaridad”, anticiparon a este medio fuentes del Gobierno bonaerense.

Mañana será feriado en la provincia de Buenos Aires, según lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026. La información completa sobre accesos, horarios y recomendaciones está disponible en el sitio oficial visitadelpapapba.gba.gob.ar. Quienes no viajen a Luján podrán seguir la misa en una pantalla gigante que se instalará en la Catedral de La Plata.