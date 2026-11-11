Dólar: el mercado retoma las operaciones tras los feriados, con el blue más barato que el oficial y el MEP

Este miércoles 11 de noviembre vuelve a operar el mercado cambiario después del feriado largo. El dólar blue llega a la reapertura en $1.555, mientras que el MEP supera los $1.580 y el CCL se mantiene por encima de los $1.670.

El dólar vuelve a operar este miércoles 11 de noviembre después del feriado XXL por la visita del papa León XIV, con la atención de los inversores puesta en la reacción del tipo de cambio oficial y de los dólares financieros. La reapertura llega tras varias jornadas sin actividad en el mercado cambiario y en medio de un escenario de volatilidad internacional y presión sobre los activos argentinos.

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El dólar blue se ubicaba en $1.555 para la venta y se mantenía como la alternativa más barata frente al oficial minorista y al MEP . Este último había superado los $1.580, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió y se alejó de los $1.700.

En el segmento mayorista, la última cotización fue de $1.545,50, luego de una leve caída en la rueda del jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la divisa acumuló un avance semanal del 0,7% y encadenó su cuarta semana consecutiva de subas.

En la última rueda oficial, el dólar mayorista retrocedió apenas $0,50 y cerró en $1.545,50 para la venta. Pese a esa baja, acumuló un incremento semanal del 0,7% y completó cuatro semanas consecutivas de avances. El volumen operado en el segmento de contado superó los USD 754,8 millones, mientras que la distancia respecto del techo de la banda cambiaria se ubicó en el 26,7%.

En el segmento mayorista, la última cotización fue de $1.545,50, luego de una leve caída en la rueda del jueves 5 de noviembre.

En el mercado de futuros, los contratos registraron incrementos de hasta el 0,3%. Los operadores proyectaban un dólar mayorista de $1.573 para fines de noviembre y de $1.601,50 para diciembre.

La reapertura de este miércoles permitirá observar si la volatilidad que afectó a los mercados financieros durante el receso tiene impacto sobre el tipo de cambio oficial.

Dólar: cuánto esperan los bancos y consultoras para noviembre y diciembre de 2026

En paralelo con el regreso de la actividad cambiaria, el mercado sigue de cerca las últimas proyecciones del Banco Central (BCRA). Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado a partir de las estimaciones de 45 consultoras, centros de investigación y entidades financieras, el dólar mayorista promediaría $1.558 en noviembre y $1.590 en diciembre. Esto representa un incremento esperado del 2,1% entre ambos meses.

Uno de los datos destacados del relevamiento fue que los especialistas redujeron sus expectativas para el dólar respecto de la encuesta anterior.

Además, el grupo de los diez analistas con mejores antecedentes de pronóstico proyectó una cotización de $1.580 para diciembre.