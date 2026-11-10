La inflación en EEUU fue mayor a la esperada en octubre y presiona a las tasas de la Fed + Agregar ámbito en









El nuevo dato del IPC robustece las expectativas de que el banco central norteamericano volverá a subir las tasas en diciembre. El mercado prevé un alza de 25 puntos básicos el mes que viene.

La inflación en EEUU no cede. El Economista

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en EEUU avanzó más de lo previsto en octubre, lo cual agrega más presión para una suba de tasas de la Reserva Federal (Fed) en diciembre. La inflación se ve alimentada por los efectos de la guerra en Medio Oriente y fue uno de los motivos que desembocó en la dura derrota de Donald Trump en las elecciones de medio término.

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El IPC subió un 0,4% el mes pasado, cuando los economistas encuestados por Reuters esperaban un 0,3%, según informó este martes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo norteamericano. El referencial venía de trepar 0,6% en septiembre.

La BLS no publicó las cifras ‌de inflación interanual porque el cierre de la Administración federal del año pasado impidió la recopilación de datos de octubre de 2025. En septiembre, la interanual había saltado a 3,7%, muy por encima del objetivo del 2% que tiene la Fed.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha impulsado los precios del petróleo, lo que, sumado a los aranceles a las importaciones aplicados por el gobierno de Trump el año pasado, ha elevado el costo de la vida. Este combo contribuyó a ‌las fuertes pérdidas sufridas por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

La inflación en EEUU no cede y el mercado ya descuenta que habrá una suba de tasas en diciembre Excluyendo los componentes volátiles de los alimentos y la energía, el IPC aumentó un 0,3% el mes pasado, incremento idéntico al de septiembre. Se proyectaba que el denominado IPC subyacente aumentara un 0,2% en octubre.

Los datos que faltan del año pasado no tienen ningún ‌impacto en el cálculo de las lecturas del Índice de Precios de los Gastos de Consumo Personal, que la Fed sigue de cerca para evaluar el progreso hacia su objetivo de ‌inflación. Ambas medidas se sitúan por encima del 3%. En este contexto, los mercados financieros ya descuentan plenamente una subida de tasas de 25 puntos básicos el próximo mes. Cabe recordar que la Fed mantuvo el mes pasado su tasa de interés de referencia a un día en el rango del 3,75%-4%. Los economistas señalan que solo una venta masiva en los mercados bursátiles o un aumento de los diferenciales de crédito impedirían ‌que la Reserva Federal endureciera la política monetaria en diciembre.