Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 16 de julio

El dólar mayorista cotiza a $1506,5 este miércoles 16 de septiembre. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, cotiza a $1.560.
Martín Guzmán: "Hay que limitar la flexibilidad para emitir, pero esta no es la reforma del BCRA que necesita el país"
El exministro cuestionó el proyecto que busca aprobar el Gobierno, aunque sí consideró que el Central no debe poder financiar déficit sin autorización parlamentaria excepcional. Una alerta sobre la deuda y las reservas. Por qué no ve motores para un despegue de la economía.