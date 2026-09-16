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16 de septiembre 2026 - 08:13

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 16 de julio

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza a $1506,5 este miércoles 16 de septiembre. En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA). El blue, cotiza a $1.560.

Este miércoles, el INDEC dará a conocer el Sistema de Índices de precios mayoristas (SIPM) de agosto, mientras se concentra la atención en la Fed que podría subir las tasas hoy. El mercado ya da por hecho que la Reserva Federal subirá las tasas en 25 puntos básicos esta semana, y es que según la herramienta 'FedWatch' de CME este es el escenario central con un 90% de probabilidad, y ahora quiere saber si habrá nuevos incrementos en lo que resta de año.

Martín Guzmán: "Hay que limitar la flexibilidad para emitir, pero esta no es la reforma del BCRA que necesita el país"

El exministro cuestionó el proyecto que busca aprobar el Gobierno, aunque sí consideró que el Central no debe poder financiar déficit sin autorización parlamentaria excepcional. Una alerta sobre la deuda y las reservas. Por qué no ve motores para un despegue de la economía.

Por Juan Strasnoy Peyre

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 16 de septiembre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.532,27 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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