Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 16 de julio

El dólar mayorista cotiza a $1506,5 este miércoles 16 de septiembre . En paralelo, el dólar minorista se ubica a $1.530 en el Banco Nación (BNA) . El blue, cotiza a $1.560 .

Este miércoles, el INDEC dará a conocer el Sistema de Índices de precios mayoristas (SIPM) de agosto, mientras se concentra la atención en la Fed que podría subir las tasas hoy. El mercado ya da por hecho que la Reserva Federal subirá las tasas en 25 puntos básicos esta semana, y es que según la herramienta 'FedWatch' de CME este es el escenario central con un 90% de probabilidad, y ahora quiere saber si habrá nuevos incrementos en lo que resta de año.