Javier Milei recibió a legisladores de LLA y les pidió defender los resultados económicos de cara a la presentación del Presupuesto 2027

El encuentro en el Salón Héroes de Malvinas se dio horas antes del vencimiento del plazo constitucional para enviar el proyecto de gastos y recursos.

Javier Milei se reunió con legisladores de LLA en la Casa Rosada para cerrar filas de cara al Presupuesto 2027.

Informe Liliana Franco-. El presidente Javier Milei se reunió este lunes en la Casa Rosada con los legisladores de La Libertad Avanza en la antesala del envío del Presupuesto 2027 y para dialogar sobre el proyecto de defensa de la soberanía sobre Malvinas , además de otros debates impulsados tanto por el oficialismo como por la oposición.

El encuentro se desarrolló en el Salón Héroes de Malvinas y llegó después de una reunión anterior entre el mandatario y los legisladores oficialistas, en la que Milei había brindado una exposición sobre economía y entregado a los presentes el libro La economía en una lección, del estadounidense Henry Hazlitt.

El plazo constitucional para que el Ejecutivo remita el Presupuesto 2027 vence este martes, por lo que el proyecto sobre el cálculo de gastos y recursos ocupará un lugar central en Diputados. Las estimaciones sobre inflación, dólar y actividad económica, junto con las prioridades para un año electoral, serán algunos de los puntos de mayor atención.

Sin embargo, el diputado Sebastián Pareja aclaró que el Presupuesto no fue tratado de manera puntual durante la reunión. "Del presupuesto puntualmente no se habló en el día de hoy. Se está trabajando para presentarlo en el Congreso de la Nación y estamos todos atentos para tener ese documento", afirmó en declaraciones a Ámbito a la salida del encuentro.

La actividad parlamentaria tendrá, además, otros focos en los próximos días: el Senado retomará la discusión de la Reforma Política y podría tratar iniciativas económicas, mientras que la oposición avanzará en Diputados con proyectos sobre endeudamiento y la continuidad de la Emergencia en Discapacidad.

Previamente, el jefe de Estado había encabezado una reunión de Gabinete en la que se abordaron la cuestión Malvinas y la situación económica. Allí se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina sobre las Islas y se ratificó la decisión de continuar en la misma línea.

El canciller Pablo Quirno informó sobre las denuncias penales y notificaciones realizadas en los últimos días contra distintas empresas, y se debatieron los detalles del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que esta semana tomará estado parlamentario en Diputados. También se destacó la importancia estratégica del Atlántico Sur para el comercio internacional de los próximos años.

Durante la reunión con los legisladores, Milei destacó que la economía lleva 27 meses consecutivos de crecimiento y que durante los dos primeros años de gestión acumuló una expansión cercana al 10%. También afirmó que el consumo privado se encuentra en niveles históricos y que la Argentina va a superar los u$s100.000 millones en exportaciones.

"Nosotros apostamos al progreso tecnológico como acelerador del desarrollo logrando rendimientos crecientes", sostuvo el Presidente. Además, explicó que el programa económico se apoya en cinco pilares: equilibrio fiscal, baja de impuestos, desregulación, apertura y desarrollo del capital humano. "La clave es mantenerse en el rumbo. Eso no es negociable", afirmó.

En ese sentido, solicitó a sus legisladores que "no se dejen psicopatear" y les expliccomo responder ante las críticas económicas. Por su parte, Karina Milei les pidió que no agredan a los opositores con los cuales están conversando por futuras alianzas.

En la misma línea, Pareja señaló que el mandatario les pidió a los legisladores que defiendan los resultados de la gestión. "El presidente intenta que empecemos a defender los logros que tenemos en el Gobierno", sostuvo. Y agregó que Milei les reclamó ser "tan claros y contundentes como lo es él cada vez que cruza alguna mentira que se dicen tanto en los medios como en las redes, como en algún otro político".

En esta oportunidad, los legisladores también se llevaron "tarea para el hogar": deberán leer "Economía en una lección", "Periodismo y República en la era Milei", "Memoria de las décadas perdidas" y "Manual de logros, dos años que cambiaron la Argentina". Según se explicó, si tienen dudas o preguntas, podrán planteárselas al Presidente en la próxima reunión. Los libros fueron entrgados por Santiago Oría.

La diputada Patricia Vásquez destacó el contenido del encuentro y puso el foco en el libro de Hazlitt. "Me parece sumamente interesante porque un libro de 1946 sigue teniendo vigencia", sostuvo. En ese sentido, consideró que la obra plantea "la esencia de este pensamiento de trabajar como buen economista y buen presidente por toda la sociedad y no por un sector determinado y privilegiado".

Cómo sigue la agenda del Congreso esta semana

Este martes por la tarde, la Cámara alta retomará el tratamiento de la Reforma Política, uno de los temas que La Libertad Avanza busca instalar en su agenda, aunque todavía sin los respaldos suficientes para avanzar con la eliminación de las PASO.

Entre los cambios que incluye la reforma aparecen modificaciones al financiamiento de los partidos políticos, la implementación de Ficha Limpia y la eliminación del debate presidencial obligatorio, entre otros puntos vinculados al sistema electoral. La senadora Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en la Cámara alta, será una de las principales impulsoras de la discusión.

Ese mismo día, las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor de Diputados analizarán distintos proyectos para atender el endeudamiento de las familias, tras el acuerdo alcanzado en la última sesión.

El miércoles será el turno del plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara baja, donde se discutirá la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad, un tema que la oposición logró instalar en la agenda. La discusión pondrá a prueba a LLA, que decidió presentar una propuesta propia en lugar de limitarse a rechazar la iniciativa opositora.

La agenda del Senado podría concentrarse el jueves en dos proyectos impulsados por el Gobierno: Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que ya obtuvieron dictamen y forman parte del paquete económico con el que la administración de Milei busca consolidar su programa.

El temario también podría incorporar la transferencia progresiva de competencias de la Justicia Nacional al Poder Judicial porteño y la nueva ley de Biocombustibles, sobre la que el oficialismo sigue negociando con otros bloques después de que una sesión anterior debiera suspenderse por falta de acuerdos.

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto sobre Malvinas como principales iniciativas del Ejecutivo, la semana también mostrará hasta dónde puede avanzar la oposición con los temas que logró llevar al Congreso, en una prueba para la capacidad del oficialismo de ordenar sus bancadas y construir acuerdos.