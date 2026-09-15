El futuro del dólar en 2027: los pronósticos de un gurú de la city y uno de los economistas que más escucha Javier Milei

Dos de los economistas más escuchados por el mercado analizan por qué apostar a la divisa dejó de ser rentable frente a la inflación, cómo impactará el récord exportador en el tipo de cambio y cuáles son los verdaderos desafíos de la economía de cara a 2027.

Dos economistas analizan la rentabilidad de la divisa, el impacto exportador y los desafíos económicos hasta 2027.

Salvador Di Stefano y Juan Carlos De Pablo trazaron el mapa económico del mercado cambiario: mientras el primero sostiene que "comprar dólares es un pésimo negocio" frente al nuevo marco fiscal, el segundo descarta un salto en la cotización y pide enfocar las decisiones en la heterogeneidad de costos y demanda de cada sector.

Respecto del dólar y la inflación, De Pablo sostuvo que la calma del mercado cambiario exige ser leída con recaudo: “ Estamos delante de un fenómeno nuevo . Transitorio o permanente, no tengo cómo saberlo. Pero por la duda, parece bastante prudente que vamos a entrar en esa condición y decir: ‘Compro’. Si no comprara, tendríamos el dólar a cuánto, a $ 1200, y otro se dedica a cantar”, señaló.

En este sentido, De Pablo advirtió sobre la llamada “enfermedad holandesa”, tanto en su vertiente comercial como financiera: “En la década del 60, los holandeses descubrieron gas en el Mar del Norte. El gas es un producto de exportación. Se empezó a exportar, cayó el tipo de cambio, arregló, apareció el fenómeno de desindustrialización. Es decir, algunas industrias que tenían, digamos, cerraron. Esa es la idea de la enfermedad holandesa”, lanzó.

Para el economista, la situación actual requiere una mirada que vaya más allá de la política cambiaria: “Esto no se va a resolver con tipo de cambio. A ver qué hacés vos, interiormente, con la estructura de costos, qué hace la política con el sistema impositivo, con las regulaciones, con los juicios, cosas por el estilo” .

De cara al futuro electoral, De Pablo fue tajante respecto a las expectativas sobre el oficialismo y la oposición. Ante la consulta sobre posibles giros hacia el populismo, sentenció que “nadie va a pensar que vamos a tener una campaña racional. Va a ser una campaña de eslóganes, de esto, de lo otro... y Dios sabe cómo se hace para ganar una elección ”.

De Pablo advirtió sobre la llamada “enfermedad holandesa”, tanto en su vertiente comercial como financiera.

Sin embargo, aseveró que “Yo no me imagino, en la campaña electoral del año que viene, un candidato a presidente que digan: ‘Viva el déficit fiscal, volvamos a la joda’. No con eso que no lo haga. Porque, entendamos, la lógica de una campaña es que decís cosas”.

Además, proyectó una imagen sobre la gestión del próximo mandato presidencial, sea quien sea el elegido: “Ese es el momento en el cual los que dicen que le van a dar la ayuda al Presidente tienen que estar ahí con la lógica de lo que es la política económica. Ese es el momento en el cual el presidente de la nación se cansó de dar la mano a los dignatarios extranjeros, pidió un café, mira el cementerio que le dejó el otro y dice: ‘Ahora qué carajo hago’”.

Salvador Di Stefano y el nuevo escenario del dólar

En entrevista con LN+, el analista afirmó que "el dólar dejó de ser negocio" en el país y señaló que la compra de divisas durante el último año arrojó un rendimiento sustancialmente bajo en términos reales.

Di Stefano hizo hincapié en que el dólar MEP, que hace un año cotizaba $ 1488, hoy se encuentra en $ 1531, lo que representa una suba del 3% contra una inflación de 36% en el mismo período. “El que compró dólares realmente hizo un pésimo negocio”, expresó.

Para Di Stefano, el viraje de comprar a vender dólares obedece al cambio de régimen macroeconómico iniciado por el gobierno de Milei, donde la eliminación del déficit fiscal cortó la inercia devaluatoria tradicional. “Yo vengo diciendo desde el 2023 que no es negocio comprar dólares”, afirmó.

Según el analista, la diferencia radica en la política fiscal: mientras gobiernos anteriores recurrían a la emisión o la deuda para tapar el déficit, la gestión actual sostiene el superávit fiscal y remueve la necesidad de financiamiento del Estado.

Di Stefano afirmó que "el dólar dejó de ser negocio" en el país.

Di Stefano indicó que esta modificación produce cambios en el contexto de inversión. Por esa razón, recomendó cambiar las decisiones de inversión. “Si antes te recomendaban comprar dólares, hoy vendé los dólares”, señaló el especialista. “Porque el régimen económico es absolutamente distinto”, completó.

El dólar a fin de año, según Di Stefano

El especialista trazó además sus proyecciones cambiarias para finales de 2026. En ese marco, destacó que la Argentina se encamina a un récord histórico en sus exportaciones agrícolas y de recursos naturales, superando la barrera de los u$s100.000 millones, lo que garantizará un sólido y constante flujo de divisas hacia el mercado local.

“Todo lo ingresado entre exportaciones, menos importaciones, financia holgadamente todos los dólares”, afirmó.

Consultado sobre si Argentina enfrenta el riesgo de una “enfermedad holandesa”, el especialista sostuvo que las necesidades del país, acumular reservas y cancelar deuda, absorberán esa liquidez sin alterar el equilibrio del mercado.

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Di Stefano también rechazó las críticas a la demanda de dólares. “Gracias a Dios que la gente compra dólares, porque si no comprara, el dólar estaría mucho más abajo”, concluyó. “Va a haber a futuro más depósitos en dólares que los depósitos en pesos”, pronosticó. “Porque la gente no quiere el peso, la gente quiere el dólar”, completó.