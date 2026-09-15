El Gobierno reúne a la mesa política antes de enviar el Presupuesto 2027 al Congreso

El ala política del Gabinete mantendrá un encuentro en un día clave para el Ejecutivo.

La mesa política del Gobierno se reúne este martes en Casa Rosada con el Presupuesto 2027 como uno de los principales temas de la agenda, horas antes de que el Poder Ejecutivo envíe el proyecto a la Cámara de Diputados. El encuentro será encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

La reunión se realizará, como es habitual, en el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli , y concentra a los principales funcionarios que participan de la definición de la estrategia política y legislativa del Gobierno. El objetivo es ordenar los próximos pasos frente al tratamiento del proyecto que fijará las pautas económicas para el año electoral.

El Presupuesto 2027 ingresará este martes a Diputados y será el primer proyecto de estas características que el Gobierno de Javier Milei deberá defender con la mirada puesta en 2027. A diferencia de años anteriores, no está prevista una presentación especial del Presidente ni una cadena nacional para anunciar la iniciativa.

Tras el encuentro de la mesa política se espera que se conozcan los principales lineamientos del proyecto, junto con las proyecciones económicas que utilizará el Ejecutivo para fundamentar sus estimaciones de ingresos, gastos y resultado fiscal.

La discusión parlamentaria será uno de los principales desafíos políticos de las próximas semanas para la Casa Rosada. El oficialismo deberá avanzar en la búsqueda de acuerdos con bloques aliados y sectores provinciales para garantizar el respaldo necesario durante el tratamiento en comisión y posteriormente en el recinto.

En ese esquema, el Gobierno viene manteniendo conversaciones con gobernadores y legisladores de distintos espacios. El proyecto presupuestario incorpora además obras reclamadas por distintas provincias, una herramienta con la que la Casa Rosada busca acercar posiciones antes de la negociación parlamentaria.

La defensa técnica del Presupuesto quedará a cargo de funcionarios del Ministerio de Economía durante el debate en comisión. Entre los nombres previstos aparece Carlos Guberman, mientras que, por el momento, no está contemplada la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, en esa instancia.

Además del Presupuesto, la mesa política analizará otros proyectos que forman parte de la agenda legislativa oficial. Entre ellos aparece la reforma política, con especial atención sobre el futuro de las PASO, una de las iniciativas que el Gobierno busca impulsar de cara al próximo proceso electoral.

La discusión sobre las primarias atraviesa actualmente el Senado. El oficialismo incorporó al debate proyectos de Ficha Limpia y propuestas para establecer PASO optativas, impulsadas por sectores aliados como el PRO y fuerzas provinciales.

Otro de los temas que forma parte de la agenda oficial es la política vinculada a las Islas Malvinas. El Gobierno prevé avanzar con iniciativas relacionadas con la cuestión Malvinas, en paralelo con el resto de los proyectos que busca instalar en el Congreso.