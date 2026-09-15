Cómo aprovechar las ofertas de viaje, congelar el precio de un pasaje al exterior y pagarlo poco a poco + Agregar ámbito en









A la hora de hacer un vuelo internacional, existen alternativas para repartir el gasto y asegurar la mejor tarifa posible.

Organizar el viaje con tiempo puede ayudar a cuidar mejor el presupuesto. Magnific

Para comprar un pasaje de avión al exterior, uno suele tener que gastar una suma importante de dinero en un solo pago. Para quienes todavía no tienen toda la plata ahorrada, hay formas de organizar el gasto durante varios meses, sin tener que recurrir a un préstamo.

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Una de las mejores estrategias implica acumular millas con suscripciones mensuales. De hecho, algunos programas incluso permiten reservar un vuelo con mucha anticipación, mantener la tarifa elegida y completar el pago más cerca de la fecha de salida.

Algunas herramientas permiten repartir el gasto antes de la fecha de salida. Magnific ¿Es posible pagar un pasaje al exterior en cuotas desde Argentina? La compra directa de vuelos internacionales en cuotas con tarjeta de crédito tiene restricciones en Argentina. Por eso, una alternativa es acceder a un préstamo personal o financiar posteriormente el saldo de la tarjeta. El problema es que estas opciones pueden sumar intereses y terminar aumentando bastante el costo del viaje.

Otra posibilidad consiste en que, en vez de financiar el pasaje, el viajero compre millas todos los meses, a través de una membresía. Los clubes de millas cobran una suscripción periódica y acreditan puntos que después pueden usarse para emitir vuelos. De todas formas, también se pueden sumar millas por otras vías, como:

vuelos hechos anteriormente

consumos con tarjetas asociadas

promociones de compra de millas

comercios o servicios asociados al programa

transferencias de puntos de determinados bancos Las millas pueden convertirse en una alternativa para planificar vuelos internacionales. Pexels El "truco" de las reservas anticipadas: cómo fijar la tarifa y congelar el precio en dólares Una de las opciones más interesantes para quien sabe con tiempo cuándo quiere viajar es reservar antes de tener todas las millas necesarias. Smiles ofrece una modalidad denominada Viaje Fácil, que permite seleccionar determinados pasajes con hasta 330 días de anticipación y mantener la tarifa de millas de esa reserva.

El viajero acumular los puntos necesarios durante los meses siguientes y completar el pago hasta 60 días antes de la salida, según las condiciones del programa. Esto permite encontrar una tarifa conveniente y después reunir lo necesario para terminar de pagarla. La ventaja está en evitar que una buena oportunidad desaparezca mientras se juntan los puntos. De todas formas, antes de confirmar conviene revisar: condiciones específicas de la reserva

cantidad de millas requeridas

tasas e impuestos adicionales

fecha límite para completar el pago

reglas de modificación o cancelación Comparar condiciones y promociones es clave antes de cerrar una reserva. Magnific Plataformas y agencias que permiten abonar viajes internacionales poco a poco Entre las alternativas disponibles hay programas de fidelidad que funcionan con suscripciones mensuales. Club Smiles, relacionado con la aerolínea brasileña Gol, permite contratar distintos planes para recibir millas cada mes. Los puntos pueden utilizarse tanto en vuelos de Gol como en compañías asociadas. Dentro de su red aparecen aerolíneas como: Aerolíneas Argentinas

American Airlines

Air Europa

Aeroméxico

Avianca

Copa Airlines

Air France

KLM

Emirates

Iberia El programa también permite combinar millas con dinero para determinadas emisiones y ofrece promociones especiales para sus miembros. También existe Club LATAM Pass, que funciona con una suscripción mensual y acredita millas todos los meses. Sus miembros también pueden acceder a descuentos para comprar o canjear puntos y sumar adicionales cuando necesitan aumentar el saldo más rápido. Además de LATAM, el programa tiene alianzas con compañías como Delta, Aeroméxico, British Airways, Iberia, Lufthansa, Swiss, Qatar Airways y Japan Airlines, entre otras. Es importante tener en cuenta que los valores de las membresías, las promociones y la cantidad de puntos necesaria para cada destino pueden cambiar con el tiempo.

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