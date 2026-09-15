Presupuesto 2027: dólar, inflación, PBI, y superávits gemelos, las claves económicas del Gobierno para el próximo año

El proyecto prevé una expansión de 4%, una inflación por debajo del 20%, un dólar en torno a $1850, y una suba de salarios por encima de los precios. El Ejecutivo también confía en que las exportaciones superen los u$s130.000 millones y apunta a sostener el resultado fiscal positivo.

Según los números expuestos por el ministro de Economía, Luis Caputo, el PBI crecería 4% en 2027, mientras que la inflación se ubicaría en 18%.

El Gobierno presentó este martes el proyecto de Presupuesto 2027, que vuelve a tener al superávit fiscal como principal ancla. El texto fija las proyecciones oficiales de crecimiento, inflación, dólar, salarios y comercio exterior para el próximo año.

Según los números expuestos por el ministro de Economía, Luis Caputo, el PBI crecería 4% en 2027, mientras que la inflación se ubicaría en el 18%. En paralelo, el salario promedio avanzaría 25,4%, lo que implicaría una mejora real si se cumple la trayectoria prevista para los precios.

La hoja de ruta oficial también contempla un tipo de cambio de $1.847,60 para fines de 2027, exportaciones por más de u$s130.000 millones y un saldo comercial de bienes y servicios favorable superior a los u$s15.000 millones.

El valor del tipo de cambio es uno de los datos que más atención suele captar en cada Presupuesto. Para fines de 2027, el Gobierno proyectó un tipo de cambio de $1.847,60. Desde el Ejecutivo remarcaron que no se trata de una previsión puntual sobre la cotización del dólar, sino de un cálculo que surge de tomar el nivel actual y ajustarlo por la inflación estimada para el año próximo. De todos modos, el mercado seguirá de cerca esa referencia para evaluar qué supuesto cambiario hay detrás de las cuentas fiscales y externas.

El dato tendrá incidencia sobre la competitividad, la evolución de los precios y la capacidad de acumular reservas, uno de los puntos que todavía genera interrogantes entre los inversores.

Salarios por encima de la inflación

La proyección de una suba salarial promedio de 25,4%, frente a una inflación de 18%, supone una recuperación del poder adquisitivo. El Gobierno apuesta a que ese diferencial ayude a sostener la actividad durante 2027.

La incógnita será la dinámica del empleo y del crédito. La mejora de los ingresos deberá convivir con un mercado laboral que mantiene altos niveles de informalidad y con familias que todavía arrastran una elevada carga financiera.

Exportaciones y superávit: el corazón del programa

El Presupuesto prevé exportaciones por más de u$s130.000 millones y un saldo comercial de bienes y servicios superior a los u$s15.000 millones. La expectativa oficial está apoyada en el aporte del agro, la energía, la minería y los servicios.

El objetivo es que la mayor generación de divisas contribuya a sostener el programa macroeconómico y a reforzar las reservas. Pero el resultado final también dependerá de los pagos de deuda, la salida de dólares por turismo y la demanda privada de cobertura.

El Presupuesto del Sector Público Nacional prevé para 2027 un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI, y un superávit financiero de $3,30 billones, equivalente al 0,2% del producto. El resultado financiero contempla el pago de intereses de la deuda y muestra que el Gobierno espera cerrar el año con saldo positivo incluso después de esa erogación.