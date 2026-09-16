Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 16 de septiembre

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. Depositphotos

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 16 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.506,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 16 de septiembre El dólar CCL opera a $1.596,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 16 de septiembre El dólar MEP opera a $1.532,45 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 16 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 16 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.592,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 16 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s75.831, según Binance.