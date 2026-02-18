Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 18 de febrero

Live Blog Post

El Gobierno avanza en las normas para ampliar el crédito en dólares

La conducción económica avanza en la decisión de ampliar el crédito en dólares. En fuentes de la Casa Rosada se comenta que la intención oficial es enviar un proyecto de ley al Congreso en los próximos meses y modificar las normas del Banco Central para permitir a los bancos otorgar créditos en la moneda estadounidense a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

Se apunta a flexibilizar las restricciones prudenciales impuestas en 2002, tras la crisis derivada de la ruptura del régimen de Convertibilidad.

