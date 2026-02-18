SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
18 de febrero 2026 - 10:24

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 18 de febrero

Todas las novedades sobre el dólar, el riesgo país y los mercados.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cotiza a $1.399,5 en el segmento mayorista. Los paralelos intercambiaron subas y bajas, excepto por el blue, que se ubica estable a $1.440. En tanto el S&P Merval vuelve a retroceder y los bonos operaron dispares en la plaza local.

Esta semana, la clave estará en la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados antes de marzo, en una fecha que se definirá este miércoles mientras ya se anticipó un paro de la CGT de transporte para este jueves.

Live Blog Post

El Gobierno avanza en las normas para ampliar el crédito en dólares

La conducción económica avanza en la decisión de ampliar el crédito en dólares. En fuentes de la Casa Rosada se comenta que la intención oficial es enviar un proyecto de ley al Congreso en los próximos meses y modificar las normas del Banco Central para permitir a los bancos otorgar créditos en la moneda estadounidense a personas humanas y empresas que no generan divisas de manera directa.

Se apunta a flexibilizar las restricciones prudenciales impuestas en 2002, tras la crisis derivada de la ruptura del régimen de Convertibilidad.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Wall Street extiende suba y las commodities operan al alza por las tensiones geopolíticas

mercados wall street bolsas eeuu

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este martes, producto del avance de las acciones tecnológicas lo que refleja una disminución de las preocupaciones sobre la Inteligencia Artificial (IA), mientras que los inversores esperaban las actas de la última reunión de política de la Reserva Federal para obtener pistas sobre el rumbo de la política monetaria.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,48% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,56%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,44% al alza.

Lee la nota completa

Live Blog Post

EEUU y Japón sellan un acuerdo con inversión de u$s550.000 millones en proyectos estratégicos

Los gobiernos de Estados Unidos y Japón pusieron en marcha los primeros desarrollos vinculados a un fondo de inversión conjunto valuado en u$s550.000 millones, una iniciativa que forma parte del entendimiento económico alcanzado el año pasado entre ambas potencias.

El anuncio fue realizado por el presidente Donald Trump, quien precisó que la primera fase del programa financiará tres proyectos en territorio estadounidense: una planta de gas en Ohio, una mina de minerales críticos en Georgia y una terminal de gas natural licuado en Texas. No se detallaron aún los mecanismos específicos de financiamiento ni las empresas que participarán en cada emprendimiento.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Bitcoin cae a u$s67.000 mientras espera por datos claves de EEUU

El mercado de criptomonedas opera bajo una tendencia mixta. Bitcoin (BTC) recorta 1% hasta los u$s67.211,65, mientras muestra estabilidad desde la última semana, impulsada por un mercado reducido.

Por otra parte, Ethereum (ETH) crece tímidamente hacia u$s1.979,57. Asimismo, las altcoins presentan movimientos variados: Ripple (XRP) sube 1,1%, al igual que Dogecoin (DOGE), mientras que Solana (Sol) retrocede 1,6%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El reto de las 52 semanas: cómo terminar el 2026 con un fondo de reserva en dólares

Ahorrar dólares

Ante la inestabilidad del peso y la inflación persistente, en Argentina muchas personas suelen ahorrar en dólares como forma de proteger sus ahorros y mantener su poder adquisitivo. Esta práctica se volvió habitual para quienes buscan previsibilidad financiera frente a los cambios económicos.

En ese contexto, distintos portales especializados en economía y finanzas difundieron el llamado “reto de las 52 semanas”, un método simple de ahorro progresivo que puede adaptarse para armar un fondo de reserva, incluso en moneda extranjera.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 18 de febrero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.420,64 para la venta.

Lee la nota completa

Live Blog Post

El dólar volvió a abaratarse y el tipo de cambio real alcanzó mínimos de más de siete meses

Por Santiago Reina

El valor real del dólar en Argentina cerró la semana pasada en mínimos de más de siete meses. El mercado debate si se trata de un precio acorde a una ganancia de productividad de la economía argentina, o si se trata de un acontecimiento asociado a cuestiones coyunturales y a la intención del Gobierno de mantener a toda costa la calma cambiaria.

El tipo de cambio oficial mayorista viene mostrando una clara tendencia a la baja. Al retroceso de enero se le sumó un derrumbe acumulado de -$47,50 (-3,3%) en lo que va de febrero, que llevó la cotización por debajo de los $1.400, algo que no ocurría desde noviembre.

Lee la nota completa

