Proyecciones 2026: qué pasará con el dólar, la actividad y la inflación, según los gurúes

Este inicio de 2026 reveló un comportamiento dispar entre el dólar y la inflación , ya que mientras el primero opera con caídas y a un precio más bajo que el año pasado, el segundo volvió a acelerarse, y ya se ubica próximo a un 3% mensual.

En un contexto donde se seguirá de cerca este punto para evitar un atraso cambiario, la consultora LatinFocus compartió sus proyecciones tanto para este año como para el 2027 sobre el tipo de cambio y la inflación , que apoya un escenario de estabilidad en las expectativas de mercado.

“La actividad económica cayó un 0,3% interanual en noviembre , tras un aumento del 3,2% en el mes anterior. El dato de noviembre fue el más bajo desde septiembre de 2024", explicó la consultora, que además vaticinó: “La recuperación de los salarios reales y las tasas de interés más bajas deberían impulsar el crecimiento del consumo privado este año. Nuestro consenso: una expansión del PIB del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior, y del 3,2% en 2027″, expresó.

Tanto analistas locales como extranjeros coinciden en que el índice de precios mantiene una tendencia descendente en términos interanuales , a pesar de que se registró una aceleración en los últimos meses.

En ese marco, el informe explica que la inflación ”registró una marcada disminución en comparación con el año anterior. Se espera que la inflación siga disminuyendo en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones . Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda, sumada a la reducción de los subsidios, aumentará la presión alcista".

También estiman que la inflación aumentará 25,4% en promedio en 2026, que es un 1,4 punto porcentual (p.p.) más que la estimación informada un mes atrás. En esa línea, prevén que para el 2027 la misma se sitúe en 15,7%, lo que son 0,8 p.p. más que la proyección anterior.

Qué pasará con el dólar

Según LatinFocus, la apreciación del peso ejerce presión al alza sobre algunos componentes de la canasta y productos con alto contenido importado. Esto quiere decir que el dólar suba menos que la inflación o que hasta caiga nominalmente.

“El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real. El peso se cotizó a $1.432,90 argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 2,4%. El tipo de cambio del mercado paralelo se cotizó a $1.435 argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 5,9%. Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cierre 2026 en $1.728,60 argentinos por dólar estadounidense y 2027 en $1.947,4 argentinos por dólar”, detalló el estudio.

Mientras el BCRA intenta regular el comportamiento del tipo de cambio bajo un régimen en el que permite que el dólar suba dentro de una banda indexada a la inflación reciente —con dos meses de rezago—, la consultora proyecta un aumento del 18,8% del dólar a lo largo del 2026 —desde los $1.455 del cierre de 2025— unos 6,6 puntos porcentuales menos que la inflación proyectada.